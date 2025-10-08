Pariez en ligne avec Unibet
La LeBron 23 « Miami Twice » dans la lumière

Sneakers – Après le premier coloris « Uncharted » célébrant la barre des 40 000 points en carrière franchie par LeBron James, cette nouvelle version met en lumière le « back-to-back » du King avec Miami en 2012 et 2013. Ce sera le premier coloris disponible en France !

La LeBron 23 n'a pas fini de nous en mettre plein les yeux ! Nike avait déjà frappé fort en dévoilant le premier coloris doré « Uncharted », assorti du « 40K+ » sur le talon en référence au titre de meilleur marqueur de l'histoire désormais détenu par LeBron James.

Pour les images officielles de ce deuxième coloris, LBJ met le cap sur la Floride avec une version « Miami Twice » pour célébrer son « back-to-back », acquis face à Oklahoma City en 2012 puis San Antonio en 2013, sans doute l'une des NBA Finals les plus épiques de l'histoire.

On retrouve le motif de couronne parcourant la partie extérieure de l'empeigne, avec une base en rose et une partie supérieure en bleu clair, donnant à l'ensemble un petit effet « Miami Vice ». La languette ressort en revanche en orange et jaune. À noter également l'apparition d'un « Swoosh » inversé noir au niveau du talon, et également en bonus un pendentif doré représentant deux des quatre titres de champions remportés par le King.

La LeBron 23 « Miami Twice » sera finalement le premier coloris à paraître en France au prix de 199.99. Rendez-vous à partir de demain sur Nike.com !

Par Romain Davesne
Commentaires
