La LeBron 23 va débarquer plus tôt que prévu !

Nike n'aura pas traîné pour donner des nouvelles de la LeBron 23 ! Dévoilée début août en version « inside » lors d'une séance d'entraînement du « King » (comme c'est le cas chaque année), la 23e paire signature de LeBron James a été officiellement présentée un mois plus tard, sous un magnifique coloris baptisé « Uncharted », mettant en lumière le statut de meilleur scoreur de l'histoire de la ligue de LeBron James (actuellement à 42 184 points).

Quelques jours plus tard, la marque a la virgule a donc levé le suspense concernant sa date de sortie ! Ce sera pour le 3 octobre, soit près d'un mois avant la LeBron 22, qui avait été mise en vente en France le 1er novembre 2024, pour un prix fixé à 210 dollars.

Ce premier coloris « Uncharted » envoie du lourd avec sa tige est recouverte d'un ton or irisé et noir, avec un motif de couronne parcourant la partie extérieure de l'empeigne pour un design innovant et original. La signature du joueur ressort couleur or sur une languette noire. Le symbole « 40K+ » présent sur le talon rappelle qu'il est le seul joueur de l'histoire à avoir dépassé les 40 000 points en carrière.

(Via SneakerNews)