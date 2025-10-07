Moses Moody a profité de sa blessure au pouce pour corriger son tir

Moses Moody a connu une fin de saison 2024/25 délicate. Face aux Timberwolves en playoffs, l’arrière des Warriors n’avait tourné qu’à 35% au tir, une inefficacité en partie due à une déchirure ligamentaire au pouce droit. Une blessure qui l’a contraint à passer sur la table d’opération dès l’élimination de Golden State.

Le joueur de 23 ans a mis à profit sa convalescence pour retravailler sa mécanique de tir, ajustant certains détails afin de retrouver son efficacité. « Je pense que l’opération a finalement été une bonne chose » explique-t-il. « Pendant la rééducation, j’ai dû réapprendre à utiliser mon pouce, ce qui m’a obligé à ralentir et à analyser chaque détail de mon tir. J’ai même appris à tirer de la main gauche, ce qui m’a forcé à être plus précis. Tout cela m’a énormément aidé quand j’ai retrouvé l’usage complet de ma main droite. »

Un travail qui semble porter ses fruits. Lors du premier match de présaison face aux Lakers, Moses Moody a fini meilleur marqueur des Warriors avec 19 points à 7/9 au tir, dont un impressionnant 5/7 à 3-points.

« Je pense que c’est le meilleur été que Moses ait jamais eu »

Fort d’une mécanique de tir optimisée et d’une confiance retrouvée, l’ancien d’Arkansas a abordé le camp d’entraînement de Golden State sous les meilleurs auspices. Stephen Curry l'a d'ailleurs lui-même souligné.

« Je pense que c’est le meilleur été que Moses ait jamais eu. D’un point de vue physique bien sûr, mais aussi mentalement. Il a compris ce qu’il devait faire pour avoir un vrai impact sur le jeu quand il est sur le terrain. Ce sont des choses qui viennent avec l’expérience » assure ainsi le leader de Golden State.

Les Warriors ont encore quatre matchs de présaison à disputer, dont un duel prévu ce mercredi face aux Blazers.

Autant d’occasions pour Moses Moody de confirmer auprès de Steve Kerr les progrès réalisés cet été, avant le coup d’envoi de la saison régulière le 21 octobre… à nouveau contre les Lakers.

Moses Moody Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 GOS 52 12 43.7 36.4 77.8 0.3 1.2 1.5 0.4 0.8 0.1 0.2 0.2 4.4 2022-23 GOS 63 13 47.6 36.3 69.8 0.4 1.2 1.7 0.8 0.9 0.3 0.5 0.1 4.8 2023-24 GOS 66 18 46.2 36.0 78.5 1.0 2.0 3.0 0.9 1.4 0.6 0.7 0.4 8.1 2024-25 GOS 74 22 43.3 37.4 79.7 0.7 1.9 2.6 1.3 1.6 0.8 0.7 0.4 9.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.