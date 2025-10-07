La D.O.N. Issue #7 prépare la reprise

Et si c'était l'année des Cavaliers ? Après avoir échoué en demi-finales des playoffs ces deux dernières saisons, et malgré une saison régulière 2024/25 historique (64 victoires), Cleveland fera en tout cas partie des prétendants aux Finals, avec encore Donovan Mitchell en guise de leader.

L'arrière est en pleine montée en puissance dans ces dernières semaines avant la reprise, et adidas va l'accompagner avec la sortie d'un nouveau coloris de la D.O.N. Issue #7, nommé « Start of Season ». La base de la tige se présente sous un dégradé allant du blanc au bleu foncé, complétée par une partie supérieure en blanc.

La paire accentue son aspect « futuriste » avec les trois bandes apparaissant ici en pointillés sur l’empeigne. L’une des nouveautés de cette D.O.N. Issue #7 qu'on retrouve également ici, c’est l’apparition d’un zip pour recouvrir les lacets. Le logo du joueur et de la marque aux trois bandes ressortent en bleu marine, respectivement sur la languette et le talon.

La D.O.N. Issue #7 « Start of Season » est annoncée pour ce samedi 11 octobre sur Basket4Ballers, au prix de 120 euros.