Alperen Sengun fait des misères aux Hawks de Zaccharie Risacher

Il faudra patienter jusqu'à mercredi avant de voir Kevin Durant sous les couleurs des Rockets, mais en revanche, les fans de Houston peuvent être rassurés : Alperen Sengun est toujours en mode “EuroBasket”. Médaillé d'argent avec la Turquie, l'intérieur All-Star a été le meilleur joueur dans la victoire (122-113) face aux Hawks avec 19 points, 6 passes et 5 rebonds en 17 minutes.

Vision du jeu, passes éclair, adresse à 3-points… Şengun a brillé dans la création, et Clint Capela en a bien profité face à ses anciens partenaires. A leurs côtés, Jabari Smith Jr. est apparu affûté, et au lieu de rester derrière la ligne à 3-points, il n'a pas hésité à percuter et découper la défense. Titulaire, Reed Sheppard a partagé la gestion de l'attaque avec Amen Thompson, et Ime Udoka a plutôt apprécié cette première sortie, même s'il a émis quelques critiques : « On a mis en place plus de mouvement et de lectures de jeu. C’était un peu brouillon par moments, mais Amen et Reed ont bien tenu la barre. Il faut qu’on soit plus précis sur jeu placé. »

Côté Atlanta, on a découvert le nouveau cinq de Quin Snyder avec Trae Young, Dyson Daniels, Jalen Johnson, Zaccharie Risacher et Kristaps Porzingis. Le Letton a tout de suite trouvé ses marques à 4-5 mètres, tandis que Risacher a attendu le début de la deuxième mi-temps pour se montrer avec un “floater”, puis un 3-points en mouvement.

Pour le reste, c'était un match classique de présaison et Snyder a travaillé avec une rotation à neuf joueurs pendant 30 minutes, avant d'ouvrir son banc.