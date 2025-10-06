Père de Tony Parker, Tony Parker Sr. est décédé à 70 ans

Pour les plus anciens, Tony Parker Sr. fut l'une des voix du basket et de la NBA à la télévision, mais pour le grand public, c'était avant tout le père de Tony Parker. Retrouvé mort à son domicile dimanche soir par son fils, Tony Parker Sr. est décédé à l'âge de 70 ans « brutalement et de manière inattendue ».

Originaire de Chicago, le père de TP avait été joueur professionnel en Europe, portant les couleurs de plusieurs clubs aux Pays-Bas (Haarlem, Leiden) en Belgique (Bruges, Merxem) puis en France (Denain, Dieppe, Rouen) dans les années 1970-80.

Dans le communiqué envoyé à l'AFP, Tony Parker et sa famille rendent ainsi hommage à un père « inspirant » et un « repère essentiel », qui avait transmis « sa passion pour le basket, sa force de caractère et ses valeurs humaines, celles qui ont façonné l’homme et l’athlète que Tony est devenu. »

« Ce départ laisse un vide immense » écrit l’ancien meneur des Bleus et des Spurs, né à Bruges lorsque son papa y jouait au début des années 80. Il y a quelques années, TP avait partagé le meilleur conseil que lui avait donné son père. « Juste d'oublier, il disait toujours ça, juste d'oublier, lorsque je ratais un tir » avait-il confié. «J'avais l'habitude de devenir fou parce que je voulais mettre tous les tirs que je voulais, ce qui est évidemment impossible. Donc c'est l'un des meilleurs conseils qu'il m'ait donnés : ‘Oublie, pense seulement à l'action qui suit, passe à autre chose, parce que ce que les gens vont retenir, c'est le quatrième quart-temps et le nom de l'équipe qui a gagné'. »