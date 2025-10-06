Un visage plus défensif pour les Bulls ?

Équipe moyenne par excellence, les Bulls vont devoir progresser offensivement et défensivement s'ils veulent s'imposer dans la conférence Est et espérer refaire les playoffs, qui échappent à la franchise depuis 2022. Dans le second domaine cité, ce fut annoncé dès la fin de la saison passée.

« On doit avoir une mentalité plus défensive », avait demandé le vice-président, Arturas Karnisovas. « On mettra l'accent sur la dureté, l'impact physique. Il faudra provoquer des ballons perdus et des passages en force, se battre entre les écrans, aller chercher sur tout terrain, faire des prises à deux, protéger le cercle etc. »

Le recrutement de l'ancien des Cavaliers (en échange de Lonzo Ball) a été pensé comme cela et devrait faire du bien en défense. « Quand on parle d'être plus dur en défense, le nom d'Isaac Okoro est le premier qui arrive à l'esprit », énonce Arturas Karnisovas.

Provoquer des balles perdues et récupérer plus de rebonds

Matas Buzelis a visiblement entendu le message du dirigeant. « Puis-je être plus physique ? Bien sûr. Le mot clé durant le camp d'entraînement, c'était l'impact physique », raconte le Lituanien. « Je dois clairement en faire plus physiquement et ça va se voir. On va remarquer ma défense cette saison. »

La saison passée, le vice-président des Bulls le regrettait, « on était parmi les pires équipes pour provoquer des ballons perdus ». S'il y a un axe de progression pour la défense de Chicago, il est ici.

« L'an dernier, les équipes prenaient quatre shoots de plus que nous », remarque d'ailleurs Billy Donovan. « On était 29e aux ballons perdus provoqués. Cela ne veut pas dire qu'il faut tenter des coups pour en provoquer, mais il faut être plus actif avec nos mains. On était 28e au rebond offensif aussi. Ce sont des choses que l'on peut contrôler pour inverser la tendance. Tout le monde, dans l'équipe, est capable de faire ces choses-là. »