La NBA va célébrer le 75e anniversaire de l’arrivée de ses premiers joueurs noirs

1950 est une année charnière pour la Grande ligue. Le 25 avril, Chuck Cooper est le premier joueur noir retenu à la Draft. Un mois plus tard, Nathaniel « Sweetwater » Clifton est le premier à signer avec une équipe NBA. Enfin, Earl Lloyd est le premier à disputer un match du championnat le 31 octobre.

Pour saluer « leur résilience, leur vision et leur leadership (qui) ont profondément transformé le jeu », la ligue et le syndicat des joueurs (NBPA) ont décidé de célébrer le 75e anniversaire de l'arrivée de ces pionniers.

Dans ce cadre, les Bucks et les Celtics donneront le coup d’envoi du traditionnel « Black History Month » et célébreront la journée des pionniers lors de la première édition du « NBA Pioneers Classic », le samedi 1er février.

Pour cette rencontre diffusée sur ESPN, les deux équipes porteront des écussons commémoratifs sur leurs maillots ainsi que des t-shirts d’échauffement spéciaux. L’équipe victorieuse recevra le « trophée des pionniers ». Ce match à la dimension symbolique aura lieu chaque 1er février à l'avenir.

Des hommages lors du All-Star Game aussi

« Le courage et la détermination de Chuck Cooper, Nat « Sweetwater » Clifton et Earl Lloyd ont brisé des barrières et changé le cours de l’histoire de la NBA. Nous avons hâte de rendre hommage à leur héritage durable à l’occasion de cet anniversaire marquant et pour de nombreuses années encore », s'enthousiasme Mark Tatum, vice-commissionner et directeur des opérations NBA.

« Alors que nous célébrons le 75e anniversaire et l’héritage des pionniers de la NBA, il faut nous rappeler que sans le courage, la détermination et la résilience des athlètes noirs, notre ligue ne serait pas ce qu’elle est aujourd’hui. Nos joueurs les remercient d’avoir ouvert la voie aux générations futures et pour un impact qui dépasse largement les terrains de basket », salue de son côté Erika Swilley, directrice exécutive de la NBPA Foundation.

Tout au long du mois de commémorations et lors du All-Star 2026 à Los Angeles, la NBA et la NBPA organiseront des événements communautaires, mettront en place des moments dédiés aux pionniers ou encore partageront des ressources éducatives en partenariat avec différentes organisations.

« Au nom des familles Cooper, Lloyd et Clifton, nous sommes reconnaissants envers la NBA et la NBPA pour cette reconnaissance exceptionnelle. Cela permet de faire vivre l’héritage de nos pères et de continuer à inspirer les générations futures ainsi que les fans », remercie Chuck Cooper III.