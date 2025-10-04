Une reprise sous le signe de la maladresse pour Bronny James

Pour leur premier match de présaison, les Lakers ont affronté Phoenix sans Luka Doncic ni LeBron James. Si Papa James n’était pas en tenue, JJ Redick pouvait compter sur son fils, Bronny. Dans la défaite de la franchise californienne (81-103), et en sortie de banc, le jeune numéro 9 de Los Angeles a eu droit à quasiment 24 minutes de temps de jeu pour finir la partie avec 8 points, 5 rebonds, mais un affreux 1/12 au tir dont un 1/8 de loin.

« J’ai eu l’impression d’avoir pris de bons tirs » assure pourtant Bronny James lorsqu'on l'interroge sur sa performance. « Je n’ai rien pressé ou forcé. Je n’avais pas les jambes comme que je l’aurais voulu, donc mes tirs étaient courts, mais la plupart étaient dans l’axe. J’aurais pu les réussir. »

Malgré ce match de reprise délicat, Bronny James a révélé qu’il se sentait plus à l’aise balle en main et qu’il arrivait mieux à appréhender les systèmes des Lakers.

Des progrès salués par JJ Redick

Des progrès également constatés par JJ Redick. « Il est beaucoup plus confiant. Il a amélioré sa technique, sa vision de jeu, mais il y a une grande différence entre travailler seul ou en petits groupes et le moment où il faut le retranscrire en match. C’est un joueur totalement différent de la saison dernière. Je pense que ce qu’il a fait en G-League était important pour son développement afin qu’il puisse jouer à haut niveau. »

Comme évoqué par JJ Redick, Bronny James a certes progressé, mais il n’avait pas encore eu l’occasion de mettre le fruit de son travail dans des conditions réelles.

Un constat relayé par le principal intéressé, qui espère en montrer davantage lors du prochain match, ce dimanche, face aux Warriors. Une rencontre qui devrait, encore une fois, se jouer sans LeBron James et Luka Doncic.

« J’essaye de multiplier les répétitions avec l’équipe, je n’aurais certainement pas autant d’occasions de le faire durant la saison »reconnaît-il. « Alors je viens pour défendre dur, jouer mon jeu et accomplir toutes les choses indispensables. Si JJ [Redick] voit ça, peut-être qu’il me donnera une chance. »