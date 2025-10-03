Chez les Pistons, JB Bickerstaff est enthousiaste comme jamais

Il a connu de belles années avec les Cavaliers, entre 2021 et 2023, ou une qualification en playoffs avec les Rockets de James Harden en 2016. Mais au moment de démarrer une nouvelle saison dans sa carrière sur les bancs NBA, démarrée comme assistant en 2004 à Charlotte, JB Bickerstaff n'a jamais été aussi impatient d'y retourner.

« J’ai dit à nos gars que c’est ma 22e saison et que je n’ai jamais été aussi enthousiaste à l’idée de commencer une saison », rapporte le coach des Pistons.

Les sources d'enthousiasme sont nombreuses à Detroit. L'arrivée du coach l'an dernier a coïncidé avec des progrès historiques en matière de victoires : de 14 succès en 2024 à 44 l'année suivante, soit 30 de plus.

Avec, cerise sur le gâteau, une qualification pour les playoffs pour la première fois depuis 2019. Jamais une équipe qui avait terminé à la dernière place de la ligue une saison n'avait disputé les phases finales lors de la suivante. L'expérience s'est soldée par une défaite (4-2) face aux futurs finalistes de la conférence Est, les Knicks. Une expérience ô combien bénéfique pour Cade Cunningham et sa troupe.

Ce qui n'a pas empêché de mener un lifting au sein de l'effectif. Malik Beasley, Tim Hardaway Jr. et Simone Fontecchio ne sont plus là, mais l'équipe a récupéré d'autres gâchettes avec Duncan Robinson et Caris LeVert.

Objectif : retourner en playoffs

« Notre équipe est construite pour être différente. Ce qui fonctionne pour les autres ne nous convient pas forcément. Notre objectif, c’est d’être efficaces en attaque, et si on veut jouer plus vite et gagner la bataille des possessions, c’est là qu’on peut en tirer un avantage, même si on perd quelques tirs à 3-points, en empêchant l’adversaire de tirer et en se créant nos propres opportunités », analyse le coach sur ces ajustements.

L'idée étant, quels que soient les soldats mobilisés, de poursuivre le chantier de l'an dernier. « Ce que nous avons commencé l’an dernier, leur énergie, leur état d’esprit, leur engagement durant l’été pour s’améliorer et revenir sur le terrain pour recommencer, je me nourris de cette énergie. Je peux voir à quel point ils sont enthousiastes, et je le suis tout autant », lâche-t-il.

Le technicien estime que son équipe n'est « pas encore un produit fini. Nous savions que nous avions franchi des étapes l’année dernière, mais nous avons aussi le sentiment d’avoir laissé des choses inachevées. La saison ne s’est pas terminée comme nous l’aurions voulu. Avec quelques ajustements et des actions jouées différemment, nous aurions pu passer au tour suivant. Nos gars ont faim. »

Faim de victoires, et de retourner à ce stade de la compétition – un objectif clairement affiché – pour essayer d'y remporter une série. Ce que la franchise n'a plus réalisé depuis 2008. « On ne peut pas se reposer sur nos lauriers en pensant que nous avons déjà accompli quelque chose. Je leur tire mon chapeau pour ce qu’ils ont réalisé (la saison dernière). Mais maintenant, c’est à nous de continuer à aller de l’avant », termine le coach.