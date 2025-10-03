Les Pelicans s’arrachent pour dominer Melbourne

Le premier match de Zion Williamson version « allégée » était attendu, et la star des Pelicans a répondu présent… plus que l’équipe elle-même. New Orleans s’est imposé à Melbourne face au United, dans un match longtemps indécis, 107-97. La franchise de Louisiane a fait la différence dans le quatrième quart-temps… sans ses leaders, Zion Williamson et Trey Murphy III.

Le duo s'est montré en jambes pour la reprise lors d'une première période assez agréable à suivre, pour le premier match d'une équipe NBA sur le sol australien. Zion Williamson a été fréquemment utilisé ballon en main, à la finition comme à la création (15 points et 5 passes en 16 minutes).

Même délesté de quelques kilos, la star des Pelicans a surtout dominé dans son registre favori, dès que New Orleans a pu accélérer le jeu ou lui donner de l'espace pour attaquer. Il s'est notamment signalé par un alley-oop tout en puissance dans le deuxième quart-temps, avant de ne plus réapparaître en jeu au retour des vestiaires.

Murphy III en forme, Fears rate sa première

Trey Murphy III a eu le droit à quelques minutes supplémentaires, le temps de terminer meilleur marqueur de New Orleans avec 18 points en 19 minutes. L'ailier a confirmé sa progression de la saison dernière en attaque, où il s'est signalé autant par son agressivité vers le cercle (avec deux beaux dunks en premier quart-temps) que par sa confiance derrière l'arc, malgré une réussite aléatoire.

La rencontre s'est décidée dans les dernières minutes, durant lesquelles le banc de « NOLA » n'a pas marqué de points. Le rookie Jeremiah Fears a grandement souffert, notamment physiquement. Le 7e choix de la dernière Draft termine avec un vilain 3/15 au tir dont 0/6 à 3-points et 5 balles perdues. Les meneurs des Pelicans n'ont globalement pas été à leur avantage, avec un Jordan Poole pas toujours en phase avec ses coéquipiers ni réglé au shoot pour sa première sous ses nouvelles couleurs (11 points à 3/9, 4 passes décisives, mais 3 balles perdues).

En face, Melbourne n'a pas démérité, loin de là, limitant New Orleans à 43,2% au tir et dominant la bataille au rebond. Éphémère joueur des Nets en 2017/018, Milton Doyle termine meilleur marqueur du match avec 25 points. Dash Daniels, petit frère du joueur des Hawks et promis à la Draft 2026, a montré quelques flashs intéressants par son activité, malgré un shoot extérieur encore très perfectible.

Les Pelicans joueront un deuxième match en Océanie dimanche à 5h du matin heure française contre le South East Melbourne Phoenix.