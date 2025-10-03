Le premier numéro 24 de Kobe Bryant vendu près de 900 000 dollars

Décidément, les objets de collection ayant appartenu à Kobe Bryant continuent de s'arracher comme des petits pains. Et à prix d'or : quelques mois après que son tout premier maillot #8 se soit vendu pour 7 millions de dollars (!), on apprend ainsi que c'est son tout premier maillot #24 qui s'est vendu pour 889 000 dollars.

La vente aux enchères a été organisée par la société Sotheby's et le maillot a été porté le 3 novembre 2006. Ce soir-là, les Lakers accueillaient les Sonics de Seattle au Staples Center et le « Black Mamba » avait inscrit 23 points, dans une victoire étriquée (118-112). Le premier match d'une saison qui le verra terminer 3e du MVP et meilleur marqueur de la ligue (31.6 points)…

Également porté lors du Media Day de Los Angeles en 2006, le maillot a même été signé et on trouve dessus les inscriptions « FIRST 24 » et « 1/1 ».

On s'arrache aussi la collection Jerry West

À noter qu'en plus de celui de Kobe Bryant, un maillot de Jerry West s'est aussi vendu chez Sotheby's pour 533 400 dollars. Il avait été porté à trois reprises (Game 6 de la finale de division Ouest 1965, Game 6 de la finale de division Ouest 1966 et Game 2 des Finals 1966) et il pourrait également avoir été porté durant toutes les Finals 1965 et 1966. Mais ce n'est pas garanti à 100%.

Une veste d'échauffement, ainsi qu'un short et des chaussettes portés en match par le « Logo », ont aussi été vendus. De quoi expliquer le prix élevé du « package », même si cela ne bat pas le record pour un objet collector impliquant Jerry West, qui s'élève à 868 000 dollars, en mai dernier et qui concerne un maillot porté lors de sa saison 1969/70.