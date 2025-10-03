WNBA Finals | Les retrouvailles attendues d’A’ja Wilson et Alyssa Thomas

Qui des Aces d'A'ja Wilson ou du Mercury d'Alyssa Thomas prendra le meilleur dans ces Finals 2025 ? Le duel à distance entre les deux joueuses leaders de leurs formations respectives pèsera lourdement dans la décision finale.

Il y a en tout cas de quoi s'attendre à une belle bataille, entre la taille et l'efficacité dans la peinture d'une A'ja Wilson, MVP de la saison, et tout le QI basket d'une Alyssa Thomas, recordwoman du nombre de triple-double en WNBA, qui sort de sa meilleure saison en carrière et confirme sur ces playoffs, à 18.6 points, 8.4 rebonds, 9.1 passes décisives et 2 interceptions en moyenne sur sept matchs !

Le casse-tête Thomas

Au delà de leurs multiples oppositions en saison régulière depuis un bout de temps en WNBA, les deux championnes olympiques ont déjà eu l'occasion de s'affronter une fois, en 2022, à ce stade de la compétition. Les Aces d'A'ja Wilson l'avaient alors emporté 3-1 face au Connecticut d'Alyssa Thomas. Cette dernière avait toutefois donné le plus de fil à retordre à A'ja Wilson lorsqu'elle s'est retrouvée en défense sur elle, la limitant à 40% d'adresse au tir.

« C'est toujours plaisant de l'affronter. Ça m'aide à me dépasser, que ce soit au niveau des schémas défensifs, de la gestion du plan personnel ou simplement, à devoir élever mon niveau de jeu à chaque match. Nous allons donner le meilleur de nous-mêmes », a déclaré A'ja Wilson à la veille du Game 1.

Trois ans plus tard, et au sein d'une équipe de Phoenix qui vient de sortir les championnes en titre du New York Liberty puis la meilleure équipe de la saison régulière, Minnesota, la donne pourrait être tout autre. A'ja Wilson sait en tout cas à quoi s'attendre, tant le « casse-tête Thomas » peut s'avérer complexe.

« Je n'ai pas souvent l'occasion de défendre contre quelqu'un comme ça tous les jours. Sa façon de voir le jeu, sa vision et la manière dont elle implique ses coéquipières, c'est quelque chose qu'elle apporte à ce jeu, dans cette position, que je ne vois pas tous les soirs », a ajouté l'intérieure de Las Vegas.

De la revanche dans l'air

C'est ce qu'Alyssa Thomas va essayer de démontrer, prouver que ces trois années lui ont permis de progresser et de se présenter cette fois pour poser de vrais problèmes à cette équipe des Aces. Et qu'elle pourra regarder la quadruple MVP dans les yeux pour ce « rematch ».

« A'ja est la compétitrice ultime. Elle fait beaucoup de choses que beaucoup de joueuses ne pourraient jamais faire. Son palmarès parle de lui-même » a d'abord rappelé Alyssa Thomas. « Quand on a des joueuses comme ça, ça te pousse à évoluer constamment, et à améliorer ton jeu. C'est ce qui a fait progresser mon jeu d'une certaine manière, saison après saison. J'essaie de revenir et d'apporter plus. »

Episode 1 ce soir à partir de 02h00 du matin, heure française.