Pour gagner le titre, Anthony Edwards doit « défendre comme un des cinq meilleurs extérieurs de NBA »

La saison passée, et pendant de longues semaines, les Wolves ont été d'une régularité exemplaire dans… l'irrégularité. Ils arrivaient à enchaîner plusieurs très bons matches avant de redescendre de plusieurs niveaux en matière de concentration et d'intensité défensive. Puis de remonter, avant de chuter à nouveau.

« Il s'agit d'être responsable les uns envers les autres. Il y a toujours des moments où on peut moins en faire et c'est à nos coéquipiers de nous parler, pour nous rappeler qui on est, ce qu'on essaie de faire », décrit Rudy Gobert, qui pose ainsi les bases des Wolves version 2025/26.

Ça commencera peut-être par Anthony Edwards, qui n'est pas le plus mauvais défenseur mais qui n'est pas toujours très impliqué. Du moins, pas de manière constante, surtout face aux petites équipes.

« On l'a dit à Anthony : si on veut gagner le titre, il doit défendre comme un des cinq meilleurs extérieurs de la ligue. On croit qu'il en fait partie », analyse Mike Conley. « Jaden McDaniels, moi, et les autres, on a un travail à faire et on doit être régulier soir après soir. Anthony est à l'avant-garde de ça, surtout en défense. Quand il est dedans en défense, on est une autre équipe. Il le sait, et ça demande d'en faire plus, en étant moins à l'aise et un peu plus fatigué. »

Ne plus choisir ses matches

L'arrière des Wolves, qui a reçu les conseils de Michael Jordan cet été, peut-il réellement franchir un cap de ce côté du terrain ? « Je ne crois vraiment pas que je vais gagner le trophée de défenseur de l'année », concède-t-il, en saluant les performances de Rudy Gobert et Jaden McDaniels. « J'ai deux des meilleurs défenseurs de la ligue dans mon équipe donc ce sera difficile pour moi. Je ne veux pas les priver de ça. »

Le DPOY semble loin en effet mais en faire plus serait déjà une bonne chose. « Tant que j'ai de l'impact chaque soir, c'est bien. Si je fais partie de la All-Defensive Team, ce n'est pas rien », poursuit le All-Star, qui vise plus le trophée de MVP et de champion.

« Je sais qu'en défense, ça commence avec moi, surtout avec ma pression sur le porteur de balle. Je ne peux pas défendre un match et pas le suivant parce qu'on jouerait contre une équipe moins prestigieuse. Je dois être prêt chaque soir », prévient le champion olympique 2024, conscient donc de ce qu'on lui demande.

Anthony Edwards Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 MIN 72 32 41.7 32.9 77.6 0.8 3.8 4.7 2.9 1.8 1.1 2.2 0.5 19.3 2021-22 MIN 72 34 44.1 35.7 78.6 0.9 3.9 4.8 3.8 2.3 1.5 2.6 0.6 21.3 2022-23 ☆ MIN 79 36 45.9 36.9 75.6 0.6 5.2 5.8 4.4 2.4 1.6 3.3 0.7 24.6 2023-24 ☆ MIN 79 35 46.1 35.7 83.6 0.7 4.8 5.4 5.1 1.8 1.3 3.1 0.5 25.9 2024-25 ☆ MIN 79 36 44.7 39.5 83.7 0.8 4.9 5.7 4.5 1.9 1.2 3.2 0.6 27.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.