Michael Jordan en conseiller spécial d’Anthony Edwards

Pendant que Victor Wembanyama effectuait des séances avec Kevin Garnett et Hakeem Olajuwon, Anthony Edwards a choisi de prendre conseil auprès de Michael Jordan himself, via une connaissance commune. La filiation est presque naturelle tant l'arrière des Wolves est félin sur un terrain, comme pouvait l'être Son Altesse.

Après la déception des derniers playoffs, Anthony Edwards a voulu sonder son glorieux aîné pour qu'il l'aide à franchir un cap. « [Il m’a aidé à] trouver mes positions, à prendre mes tirs en suspension, à shooter au-dessus du défenseur », a confié Anthony Edwards lundi lors du media day des Wolves. « Je pense que le meilleur conseil qu’il m’ait donné, c’est que la plupart des gens s’appuient sur leur adversaire au poste bas avec les fesses, alors que lui le fait avec le haut de son dos. C'est ce que j'ai retenu de lui. »

On a évidemment tous en tête l'image de Michael Jordan, le dos cambré, avant d'attaquer un adversaire dos au cercle, et on surveillera donc les premières sorties de la superstar de Minnesota, et plus particulièrement son jeu au poste bas.

L'ADN pour être MVP ?

Pour son coach, Anthony Edwards doit aussi progresser dans la création, et devenu un vrai “playmaker”. C'est ce qui lui permettra de déjouer les prises à deux, et d'être encore plus dangereux, tout en impliquant ses coéquipiers.

« Je pense qu’il doit développer son ‘playmaking' et comprendre comment manipuler le jeu ballon en main », rapporte Chris Finch. « Il a déjà une bonne lecture du jeu après quelques saisons. Il doit juste exécuter, finir les actions devant lui et continuer à être ce joueur régulier qu’on connaît. C’est ce qu’il faut pour être MVP dans cette ligue. Et je crois qu’il a l’ADN pour ça. Il doit juste l’assumer pleinement. »

Au pire, il pourra toujours appeler Michael Jordan pour progresser dans ce domaine. « On n’a pas encore la relation que vous imaginez, mais ça viendra » a-t-il conclu.

Anthony Edwards Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 MIN 72 32 41.7 32.9 77.6 0.8 3.8 4.7 2.9 1.8 1.1 2.2 0.5 19.3 2021-22 MIN 72 34 44.1 35.7 78.6 0.9 3.9 4.8 3.8 2.3 1.5 2.6 0.6 21.3 2022-23 ☆ MIN 79 36 45.9 36.9 75.6 0.6 5.2 5.8 4.4 2.4 1.6 3.3 0.7 24.6 2023-24 ☆ MIN 79 35 46.1 35.7 83.6 0.7 4.8 5.4 5.1 1.8 1.3 3.1 0.5 25.9 2024-25 ☆ MIN 79 36 44.7 39.5 83.7 0.8 4.9 5.7 4.5 1.9 1.2 3.2 0.6 27.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.