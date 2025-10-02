Daniel Gafford se blesse dès le premier entraînement

Premier entraînement de l'année et première blessure. Daniel Gafford sera absent pour une durée de deux à trois semaines après s'être tordu la cheville mardi lors de la première séance d'entraînement du camp des Mavericks. Le pivot texan pourrait ainsi manquer le match d'ouverture face aux Spurs, le 22 octobre.

Le joueur de 27 ans avait déjà manqué un mois et demi de compétition sur la fin de la saison dernière après une sérieuse entorse au niveau du genou droit. Cet obstacle ne l'a pas empêché de convaincre les Mavs de le prolonger cet été, pour trois années supplémentaires – jusqu'en 2029 – et 54 millions de dollars.

« Dès mon arrivée ici, l’atmosphère et l’ambiance étaient complètement différentes de toutes les autres équipes avec lesquelles j’ai été. Bien sûr, je n’ai été que dans deux autres équipes auparavant. On m’a accueilli à bras ouverts, et depuis le premier jour, j’ai senti que la cohésion, les relations, tout, s’est développé au fil des saisons passées ici », livrait, lors du « media day », l'ancien joueur des Bulls et des Wizards, arrivé à Dallas en février 2024.

Daniel Gafford vient de signer sa meilleure production en carrière avec 12.3 points, 6.8 rebonds et 1.8 contre par match la saison dernière, tout en restant l’un des joueurs les plus efficaces de la NBA avec un pourcentage de réussite au tir de 70%.

Daniel Gafford Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 CHI 43 14 70.1 0.0 53.3 1.2 1.3 2.5 0.5 2.3 0.3 0.7 1.3 5.1 2020-21 * All Teams 54 15 68.4 0.0 66.7 1.7 2.5 4.3 0.5 1.8 0.5 0.8 1.4 7.0 2020-21 * CHI 31 12 69.0 0.0 65.9 1.4 1.9 3.3 0.5 1.7 0.4 0.7 1.1 4.7 2020-21 * WAS 23 18 68.1 0.0 67.2 2.2 3.4 5.6 0.5 1.9 0.7 0.8 1.8 10.1 2021-22 WAS 72 20 69.3 0.0 69.9 2.2 3.5 5.7 0.9 2.4 0.4 0.9 1.4 9.4 2022-23 WAS 78 21 73.2 0.0 67.9 2.1 3.5 5.6 1.1 2.4 0.4 1.1 1.3 9.0 2023-24 * All Teams 74 25 72.5 0.0 67.4 2.6 5.0 7.6 1.6 3.1 0.9 1.0 2.1 11.0 2023-24 * WAS 45 27 69.0 0.0 70.6 2.9 5.1 8.0 1.5 3.3 1.0 1.0 2.2 10.9 2023-24 * DAL 29 22 78.0 0.0 60.7 2.2 4.7 6.9 1.6 2.8 0.7 1.0 1.9 11.2 2024-25 DAL 57 22 70.2 0.0 68.9 2.7 4.1 6.8 1.4 2.7 0.4 1.2 1.8 12.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.