Nike a misé sur A'ja Wilson pour développer étoffer sa collection de lignes signature issues du basket féminin aux côtés de Sabrina Ionescu, et la superstar des Las Vegas Aces le lui a bien rendu avec un quatrième titre de MVP de la saison raflé devant Napheesa Collier.

Une juste récompense au regard de sa deuxième partie de saison et alors qu'elle vient de sortir une nouvelle prestation de choix, à 33 points, dans le Game 5 face à Indiana qui a envoyé son équipe en WNBA Finals.

L'occasion était toute trouvée pour présenter un nouveau coloris « MVP » de circonstance pour habiller sa première chaussure signature. Celui-ci s'affiche avec une tige noire et des finitions couleur argent, pour faire ressortir le « Swoosh » sur l'empeigne, le logo de la joueuse sur la languette ou encore sa signature présente sur le talon.

A'ja Wilson pourrait ainsi porter ce tout nouveau coloris à l'occasion des Finals que Las Vegas va aborder en grand favori, face à Phoenix. Officiellement disponible depuis hier aux Etats-Unis au prix de 115 dollars, la Nike A'One « MVP » devrait rapidement arriver sur le marché français.

