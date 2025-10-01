Kevin Porter Jr. promu meneur titulaire des Bucks

Damian Lillard blessé et reparti aux Blazers, qui sera le meneur titulaire des Bucks cette saison ? Arrivé pendant l'intersaison, Cole Anthony peut prétendre à ce poste. Ryan Rollins aussi, mais Doc Rivers a décidé de faire confiance à Kevin Porter Jr.

Belle surprise de l'effectif la saison passée dans un rôle de “joker”, l'ancien arrière des Rockets a gagné la confiance de son coach et de ses coéquipiers, et Doc Rivers pense qu'il est temps de lui confier les rênes de l'équipe. D'abord, il a rappelé son passé.

« Quand on pense à Scoot et à sa carrière, on se souvient qu'il a été un choix de Draft élevé. Il a été titulaire. On lui a mis le ballon entre les mains. Il pouvait littéralement prendre n’importe quel tir — et il le faisait » rappelle Doc Rivers. « Et puis, il est passé de cette situation, à ne parfois pas jouer, à sortir du banc, à être en dehors de la ligue, pour revenir aujourd’hui dans le cinq de départ. C’est une énorme responsabilité pour lui de diriger l’équipe tout en restant agressif. »

Gros attaquant, mais aussi très créatif, Kevin Porter Jr. aura donc la responsabilité de placer dans les meilleures conditions Giannis Antetokounmpo, mais aussi Myles Turner qui vient d'arriver. Il va lui falloir s'adapter.

« C’est la chose la plus difficile à faire au basket, pour un meneur : comprendre quand faire quoi » poursuit Doc Rivers. « C’est juste compliqué, et donc je suis sûr qu’il y aura des moments où il sera excellent dans ce rôle et d’autres où il pourra avoir du mal. Mais on sera là pour le soutenir et l’aider à être au niveau. »

Le gros problème de Kevin Porter Jr, ce sont les balles perdues, et Doc Rivers lui avait passé une soufflante la saison passée. « C'est non négociable » lui avait-il lancé après une défaite marquée par ses balles perdues. « Surtout en fin de saison, on ne peut pas perdre de ballon ! Il le sait, et il continue à en perdre. Mais en même temps, on souhaite qu'il reste agressif. »

Et c'est là toute la difficulté de ce poste.