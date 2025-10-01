Nikola Jokic est sûr que Luka Doncic s’entraîne à shooter de son propre camp

Pendant l'été, la NBA a modifié une règle qui a beaucoup fait jaser. Désormais, lors des trois premiers quart-temps, si un tir est pris depuis son propre camp dans les trois dernières secondes, et qu'il est manqué, les statisticiens n'en tiendront pas compte sur la feuille de match. Le shoot sera comptabilisé pour l'équipe, mais pas pour le joueur en particulier. Pourquoi ? Parce que la NBA ne veut plus que les joueurs pensent d'abord à leurs statistiques plutôt que de prendre un tir très lointain.

Parmi les joueurs qui n'hésitent jamais à prendre des « prières », il y a Nikola Jokic, et le pivot des Nuggets a commenté cette nouvelle règle. « Mon frère est très satisfait » s'est-il marré. « Il me disait de ne pas prendre ces tirs-là… Je pense que c'est très bien parce que peut-être que les joueurs vont tenter plus de tirs, et qu’il y aura plus d’actions spectaculaires. »

La saison passée, Nikola Jokic en avait tenté 22, et c'est un record absolu ! Certes, il en a mis 2, mais ses 20 ratés lui ont coûté plus de 2 points sur son pourcentage à 3-points sur la saison (41.7%, contre 44%) ! Maintenant que ça ne sera plus pénalisé, va-t-il encore davantage travailler ce tir ?

Moins de « grenades »

« Vous imaginez quelqu’un balancer des tirs du milieu de terrain à l’entraînement… Je ne pense pas qu’on puisse vraiment s’exercer à ça » estime le triple MVP, avant finalement de penser à quelqu'un : « Luka (Doncic) s’entraîne à ça, lui… C’est sûr ! »

Qu'en pense David Adelman, le coach des Nuggets ? « J’ai des sentiments partagés à propos de ce changement », avoue-t-il. “J’ai vu des joueurs pendant des années tirer exprès après la fin du chrono. Donc je trouve ça plutôt cool. Mais je pense aussi que c’est un bon exemple de notre paresse actuelle, où on ne réalise pas ce qui se cache derrière des pourcentages. J’ai coaché Jeff Green à Orlando une année, et il fallait voir le nombre de ‘grenades’ qu’il a dû tirer parce que les jeunes n’osaient pas prendre le tir en fin de possession. Cette année-là, je crois que Jeff avait fini à environ 30% à 3-points. Tout le monde disait : ‘Oh, Jeff Green ne sait pas shooter.’ Non, c’était parce qu’il était altruiste et qu’il tirait quand même. Donc je vois les deux côtés de la chose. »

Au final, pour David Adelman, cette règle ne changera rien pour Nikola Jokic. « Pour Nikola, c’est génial puisqu'il peut juste continuer à faire ce qu’il veut. Ce qu’il faisait déjà de toute façon… »