Les « prières » de fin de quart-temps ne compteront plus dans les stats individuelles

Du changement dans le règlement NBA. Selon ESPN, les joueurs pourront maintenant tenter des « prières » en fin quart-temps, sans que leurs échecs ne soient comptabilisés dans leurs lignes de statistiques personnelles, mais plutôt dans les statistiques de leur équipe.

Un moyen pour la ligue d'encourager ce genre de tentatives quelque peu désespérées, puisque les joueurs ne craindront plus que leur adresse baisse à cause d'un shoot qui n'a presque aucune chance de rentrer. Il faut donc s'attendre à voir, dès 2025/26, plus de tentatives de la sorte au buzzer.

Après avoir été testée en G-League, puis appliquée en Summer League, la mesure débarque en NBA et on imagine que, pour éviter le grand n'importe quoi, il y aura certains critères à respecter. Ainsi, cela ne devrait tenir que lors des trois premiers quarts-temps, à condition que le tir soit déclenché dans les 3 dernières secondes, à environ 11 mètres du panier et en se dirigeant vers le camp adverse. C'est-à-dire qu'il ne faudra pas revenir en arrière pour dégainer.