Luca Banchi officiellement nommé sélectionneur de l’Italie

Publié le 30/09/2025 à 19:53

Pour succéder à Gianmarco Pozzecco, l'Italie a officialisé l'arrivée de Luca Banchi, qui dirigeait la Lettonie jusqu'à l'EuroBasket 2025.

Luca BanchiC'était secret de Polichinelle, désormais officiel : Luca Banchi est bien le successeur de Gianmarco Pozzecco à la tête de l'Italie. Ce que Gianni Petrucci, le président de la fédération transalpine, avait plus ou moins annoncé…

« La voie semble toute tracée. Je peux seulement dire que c'est un excellent entraîneur, l'un des meilleurs », avait ainsi expliqué le dirigeant, interrogé au sujet du coach italien de 60 ans, qui dirigeait la Lettonie jusqu'à cet EuroBasket 2025, mais qui avait en amont annoncé son intention de quitter son poste.

Gianni Petrucci avait aussi expliqué qu'il préfèrerait que le nouveau sélectionneur ne s'occupe que de la Squadra azzurra. Ça tombe bien car Luca Banchi n'est pas sur le banc d'un club, après avoir été libéré par l'Anadolu Efes.

En tout cas, la page était tournée avec Gianmarco Pozzecco, qui avait annoncé son départ dès l'Italie éliminée.

« Son contrat avait expiré. C'était fini de toute façon » assurait Gianni Petrucci. « Nous avons échoué lors de la phase à élimination directe, comme cela s'est déjà produit par le passé. La Slovénie méritait de gagner. Elle était meilleure et plus calme que nous. Mais nous n'étions pas loin de passer ».

Par Dimitri Kucharczyk
