Les Sixers refusent d’accorder un délai supplémentaire à Quentin Grimes

Comme Jonathan Kuminga chez les Warriors, la situation de Quentin Grimes aux Sixers est bloquée. L'arrière n'était d'ailleurs pas dans l'avion de Philadelphie pour Abou Dhabi, pour le match face aux Knicks le 2 octobre.

Les deux camps ont des objectifs trop éloignés pour espérer un contrat long, mais l'agent du basketteur de 25 ans a tenté de gagner du temps, en demandant à Philadelphie de repousser la date butoir afin de signer la « qualifying offer » de 8.7 millions de dollars sur un an, et ainsi devenir « free agent » non protégé en 2026.

Alors qu'il a jusqu'au 1er octobre pour accepter ce contrat d'un an, Quentin Grimes aurait aimé disposer d'un délai supplémentaire, soit jusqu'au 8 octobre, pour évaluer toutes les options.

Le problème, c'est qu'il faut que les deux camps soient d'accord pour valider un tel report, et les Sixers ont de leur côté refusé la demande de leur joueur. Il n'a donc plus que deux jours pour se décider.

Mais désormais, il semble qu'il ne reste que deux solutions à Quentin Grimes, et qu'elles mènent toutes les deux à un contrat d'une seule année avec les Sixers : soit il accepte en effet la « qualifying offer » de 8.7 millions de dollars, ce qui lui permet de ne pas être transféré (sans son accord) durant la saison ; soit il négocie un contrat d'un an plus rémunérateur mais, en contrepartie, il accepte de faire une croix sur la possibilité de ne pas être échangé…

Quentin Grimes Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 NYK 46 17 40.4 38.1 68.4 0.5 1.5 2.0 1.0 1.6 0.7 0.6 0.2 6.0 2022-23 NYK 71 30 46.8 38.6 79.6 0.7 2.5 3.2 2.1 2.5 0.7 1.0 0.4 11.3 2023-24 * All Teams 51 20 37.2 33.8 75.6 0.3 1.7 2.0 1.3 1.5 0.7 0.5 0.1 7.0 2023-24 * NYK 45 20 39.5 36.3 70.6 0.3 1.6 2.0 1.2 1.5 0.7 0.5 0.1 7.3 2023-24 * DET 6 19 21.4 14.3 90.9 0.2 1.8 2.0 2.3 1.5 0.8 1.2 0.7 5.3 2024-25 * All Teams 75 27 46.7 38.5 75.7 0.8 3.5 4.3 3.0 1.8 1.0 1.9 0.3 14.6 2024-25 * DAL 47 23 46.3 39.8 76.5 0.6 3.2 3.8 2.1 1.7 0.7 1.3 0.2 10.2 2024-25 * PHL 28 34 46.9 37.3 75.2 1.0 4.1 5.2 4.5 2.1 1.5 2.9 0.4 21.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.