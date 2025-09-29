Saison blanche à venir pour JuJu Watkins…

En mars dernier, JuJu Watkins a subi une rupture d'un ligament croisé lors d’un match face à Mississippi State, ce qui a prématurément mis fin à sa « March Madness ». Si le retour du phénomène des Trojans était attendu lors de cette saison universitaire, il n’en sera finalement rien.

La star d’USC a publié un communiqué pour annoncer qu’elle ne jouera pas de la saison 2025/26 pour se concentrer sur son processus de guérison.

« Au cours de ces derniers mois, j’ai jonglé entre rééducation, repos et réflexion »écrit-elle. « Revenir après une telle blessure ce n’est pas facile et je tiens à vous remercier pour l’amour et le soutien que vous m’apportez dans un des moments les plus difficiles de ma vie. Après avoir consulté mes médecins et mes entraîneurs, j’ai pris la décision de ne pas jouer la prochaine saison pour continuer à me concentrer sur ma guérison. »

Un destin à la Paige Bueckers ?

JuJu Watkins sortait d’une saison sophomore à USC à 23.9 points de moyenne et avait permis à son équipe de terminer cette campagne 2024/25 avec un bilan de 31 victoires pour 4 défaites.

Ce forfait est donc un énorme coup dur pour les Trojans comme l’a évoqué l’entraîneuse de l’équipe, Lindsay Gottlieb. « La santé de JuJu est notre priorité et nous comprenons sa décision. Même si son impact sur le jeu va nous manquer, elle va continuer de jouer un rôle central dans l’équipe que ce soit en tant que leader ou en tant que coéquipière. La force et la maturité dont elle a fait preuve tout au long de ce processus montrent qui elle est réellement et nous savons que la famille Trojans va continuer d’être derrière elle. Nous attendons le jour où elle reviendra avec impatience. »

JuJu Watkins devrait donc être en tenue pour la reprise de la saison 2026/27 pour, peut-être, suivre les traces de Paige Bueckers, qui avait remporté le titre NCAA pour sa dernière campagne après avoir également vécu une saison blanche à cause d'une rupture d’un ligament croisé.