Jalen Suggs a vécu son été le plus difficile

Malgré sa maladresse, Jalen Suggs réussissait sa meilleure saison en 2024/25, avec 16.2 points de moyenne, quand il a été obligé de déclarer forfait, en mars, après seulement 35 matches. La faute à une blessure au genou gauche et à une opération indispensable pour retirer des fragments de cartilage.

Presque sept mois après, où en est-il ? « Le genou a été au cœur de tout un processus. J'ai adoré cette évolution, j'ai adoré tout ce que cet été m'a réservé. C'est sans aucun doute l'été le plus difficile que j'ai vécu jusqu'à maintenant », racontait-il la semaine passée.

Jalen Suggs ajoute que son genou « va mieux » et qu'il « commence tout juste à travailler sur les petits muscles et des parties précises » de son corps, « qui ont été négligés jusqu'à présent ».

Le Magic n'a donné aucune information sur la présence ou non de son arrière pour le début de saison, dans trois semaines. Le joueur lui-même (qui n'a pas l'intention de changer son approche) n'a pas été plus précis quand il a évoqué sa situation.

« Tout se passe très bien. Le training camp et le retour se feront en temps voulu, quand Dieu le décidera. Mais notre processus fonctionne vraiment bien et j'adore la situation dans laquelle on se trouve actuellement », conclut-il.

Jalen Suggs Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 ORL 48 27 36.1 21.4 77.3 0.5 3.0 3.6 4.4 3.0 1.2 3.0 0.4 11.8 2022-23 ORL 53 24 41.9 32.7 72.3 1.0 2.0 3.0 2.9 2.3 1.3 1.8 0.5 9.9 2023-24 ORL 75 27 47.1 39.7 75.6 0.6 2.4 3.1 2.7 2.7 1.4 1.8 0.6 12.6 2024-25 ORL 35 29 41.0 31.4 88.2 0.7 3.4 4.0 3.7 2.8 1.5 2.9 0.9 16.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.