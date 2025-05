Jalen Suggs n’entend pas changer son approche du jeu

« J’étais préparé à tout ce que les Finals réservent. Euh les Finals… On y arrive ! Ce que les playoffs réservent », se corrige Jalen Suggs après un beau lapsus qui en dit beaucoup sur les ambitions de son Magic. Malheureusement pour son équipe et lui, il a dû faire l’impasse sur les phases finales cette année.

Le meneur – arrière d’Orlando a subi une opération visant à retirer des fragments de cartilage dans son genou gauche. Début mars, son équipe a ainsi confirmé son indisponibilité pour le restant de la saison. Aujourd’hui, après plusieurs mois de rééducation, les bonnes ondes s’accumulent.

« Je suis à un point où je me sens tellement bien, à l’aise et confiant que j’ai envie d’accélérer. Ceux qui me connaissent savent que j’ai envie de bouger, de m’amuser, de jouer, et de revenir à pleine vitesse. C’est donc le processus dans lequel je suis maintenant, tout en restant discipliné à ce sujet. Je continue de bouger à la vitesse que mon genou me permet, et ainsi de suite. Ça se passe bien. Je me sens vraiment bien », décrit-il.

Celui-ci dit ne plus ressentir de douleur, mais seulement « un léger inconfort dans certains mouvements ». « Mon état d’esprit est de me préparer à revenir là où on était, c’est-à-dire dans une série de playoffs. J’ai attendu toute l’année pour ça, et puis j’ai dû le manquer », poursuit Suggs, qui avait signé une belle série l’an dernier face aux Cavs avec près de 15 points de moyenne.

50 matchs disputés par an

Face aux Celtics ces derniers jours, son apport offensif n’aurait pas été de trop pour épauler Paolo Banchero et Franz Wagner. Auteur de sa meilleure saison en carrière, avec 16 points de moyenne, il était la 3e option offensive du Magic cette saison. Mais sa fragilité physique reste un sujet. Après quatre saisons dans la Grande Ligue, le 5e choix de la Draft 2021 a disputé 211 rencontres, soit une cinquantaine par an.

Cette intervention au genou peut-elle affecter sa façon – physique – de jouer à l’avenir ? « Je ne vais rien changer du tout. Je ne vais pas mentir. Je ne vais rien changer. C’est pour ça que tout ce travail (de rééducation). Revenir en arrière serait… Ce n’est pas le bon mot. Oui, tu peux être plus intelligent, plus efficace je dirais. Mais tu te mets à trop réfléchir et à changer ton approche du jeu, changer complètement ce que tu es. J’ai joué comme ça toute ma vie », rétorque-t-il.

Le joueur de 23 ans termine : « En vieillissant, je suis devenu plus mature, plus intelligent. Même cette année, je me suis trouvé bien plus en rythme et en contrôle par rapport à l’an dernier. Je sens que le changement est en cours mais (mon approche du jeu) ne va pas changer. »

Jalen Suggs Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 ORL 48 27 36.1 21.4 77.3 0.5 3.0 3.6 4.4 3.0 1.2 3.0 0.4 11.8 2022-23 ORL 53 24 41.9 32.7 72.3 1.0 2.0 3.0 2.9 2.3 1.3 1.8 0.5 9.9 2023-24 ORL 75 27 47.1 39.7 75.6 0.6 2.4 3.1 2.7 2.7 1.4 1.8 0.6 12.6 2024-25 ORL 35 29 41.0 31.4 88.2 0.7 3.4 4.0 3.7 2.8 1.5 2.9 0.9 16.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.