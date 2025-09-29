La Nike GT Cut 3 a surfé sur le succès des deux modèles précédents et s'est offert une nouvelle jeunesse avec l'apparition de la ligne « Turbo », présentée en marge du dernier All-Star Game.

La collection a eu ses adeptes en NBA depuis le premier jour, dont Tyler Herro. Actuellement blessé, l'arrière de Miami va devoir patienter avant de pouvoir porter ce nouveau coloris « South Beach », en clin d’œil aux couchers de soleil de la ville floridienne.

La tige se présente ici avec un dégradé allant du bleu ciel au rose, avec des finitions en noir comme le « Swoosh » sur l'empeigne. La semelle ressort quant à elle entre blanc, beige et marron.

La Nike GT Cut 3 Turbo « South Beach » est déjà disponible sur Basket4Ballers au prix de 200 euros.