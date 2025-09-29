La Nike GT Cut 3 a surfé sur le succès des deux modèles précédents et s'est offert une nouvelle jeunesse avec l'apparition de la ligne « Turbo », présentée en marge du dernier All-Star Game.
La collection a eu ses adeptes en NBA depuis le premier jour, dont Tyler Herro. Actuellement blessé, l'arrière de Miami va devoir patienter avant de pouvoir porter ce nouveau coloris « South Beach », en clin d’œil aux couchers de soleil de la ville floridienne.
La tige se présente ici avec un dégradé allant du bleu ciel au rose, avec des finitions en noir comme le « Swoosh » sur l'empeigne. La semelle ressort quant à elle entre blanc, beige et marron.
La Nike GT Cut 3 Turbo « South Beach » est déjà disponible sur Basket4Ballers au prix de 200 euros.
Notre verdict de la Nike GT Cut 3
Destinées aux attaquants les plus virevoltants, les deux précédentes versions de la Nike GT Cut ont vu leur côte monter en flèche devant la GT Run et la GT Jump. La Nike GT Cut 3 a su conserver cet héritage en restant sur ses qualités, en terme de dynamisme et de réactivité tout en parvenant à innover positivement avec cette mousse « Zoom X » du plus bel effet.
Le compromis entre la légèreté des matériaux et leur faible durabilité, notamment au niveau du col, est en revanche à revoir. La coupe de la languette sera également à laisser à l’appréciation de chacun. Pour le reste, le modèle est une réussite, offrant un résultat optimal au niveau du confort, du dynamisme du rebond, de la qualité et de la sécurité des appuis ainsi que du maintien.
La Nike GT Cut 3 préserve ainsi sa cote parmi les meilleures chaussures du marché pour les profils de joueurs extérieurs plutôt dynamiques.