En pleine adaptation, Jalen Brunson a aussi perdu du poids

Il ne dira pas combien, mais Jalen Brunson a, comme Luka Doncic ou Zion Williamson, perdu du poids cet été.

« Il était important pour moi d'être un peu plus léger tout au long de la saison », a-t-il ainsi confirmé à la presse. « Je ne suis pas beaucoup plus léger, mais je suis nettement plus tonique et en meilleure forme. Il est important pour moi d'être dans la meilleure forme physique possible et de partir de là. »

C'est que Mike Brown veut faire jouer les Knicks bien plus vite cette saison. L’an passé, la troupe de Tom Thibodeau ne se classait ainsi que 26e en nombre de possessions par match…

Quant à Jalen Brunson, il aura un peu moins le ballon en main, et va aussi être utilisé comme Stephen Curry.

« Il faut être en super forme pour jouer de cette manière, mais il semble avoir bien accepté le défi. J’ai hâte de voir si on peut continuer à trouver des solutions, pour lui créer des situations de ‘catch-and-shoot'. Le ballon sera entre ses mains, surtout en fin de match. Mais lui rendre le jeu plus simple sera un point essentiel » détaille le coach.

Au final, comme le résume lui-même le joueur, « tout est affaire d'adaptation ». Et de ce que ça implique.

Jalen Brunson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 73 22 46.7 34.8 72.5 0.3 2.0 2.3 3.2 1.7 0.5 1.2 0.1 9.3 2019-20 DAL 57 18 46.6 35.8 81.3 0.4 2.0 2.4 3.3 1.3 0.4 1.2 0.1 8.2 2020-21 DAL 68 25 52.3 40.5 79.5 0.4 3.0 3.4 3.5 1.6 0.5 1.2 0.0 12.6 2021-22 DAL 79 32 50.2 37.3 84.0 0.5 3.4 3.9 4.8 1.9 0.8 1.6 0.0 16.3 2022-23 NYK 68 35 49.1 41.6 82.9 0.6 3.0 3.5 6.2 2.2 0.9 2.1 0.2 24.0 2023-24 ☆ NYK 77 35 47.9 40.1 84.7 0.6 3.1 3.6 6.7 1.9 0.9 2.4 0.2 28.7 2024-25 ☆ NYK 65 35 48.8 38.3 82.1 0.4 2.5 2.9 7.3 2.1 0.9 2.5 0.1 26.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.