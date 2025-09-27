Tout proche des WNBA Finals, le Mercury a encore des choses à prouver

Avant de débuter cette saison WNBA 2025, peu de personnes plaçaient le Mercury parmi les favoris pour le titre. Et pour cause, la franchise de l'Arizona avait perdu plusieurs joueuses importantes, notamment Diana Taurasi, partie à la retraite et entrait dans une nouvelle ère menée par un trio de stars Alyssa Thomas – Satou Sabally et Kahleah Copper dans un effectif dont la profondeur soulevait quelques questions.

Pourtant, les intégrations de Satou Sabally et d’Alyssa Thomas, arrivées respectivement de Dallas et de Connecticut, se sont passées à merveille et, au fil des mois, le Mercury s’est solidement installé dans le haut du classement.

« Kahleah [Copper] et Alyssa [Thomas] me motivent » explique Satou Sabally. « Elles ne laissent rien passer et veulent que je m’améliore chaque jour. C’est pour ce type de défi que je suis venu ici. »

Les WNBA Finals dans le viseur

Fraîchement nommé, Nate Tibbetts a aussi su créer un collectif solide, Phoenix affichant la cinquième meilleure défense en saison régulière. Une défense qui a permis au Mercury de remporter le Game 3 face à Minnesota puisque les coéquipières de la Franco-Camerounaise Monique Akoa-Makani ont limité les Lynx à neuf points dans le dernier acte, avec en point d’orgue l’interception décisive d’Alyssa Thomas en toute fin de match.

Ainsi, Phoenix n’est plus qu’à un match des WNBA Finals. De quoi permettre à Satou Sabally de s'en prendre à ceux qui doutaient de l'équipe en début de saison.

« Beaucoup, dont ESPN, nous avait classées très bas avant de démarrer la saison » assure-t-elle. « Pour moi, c’était irrespectueux envers Alyssa Thomas et Kahleah Copper quand on voit tout ce qu’elles ont accompli. Ce sont des championnes olympiques et des All-Stars. Un tel manque de respect envers des joueuses qui sont là depuis si longtemps, cela nous a motivées. Nous avions quelque chose à prouver et c’est ce qui nous a unies. »

Le Mercury aura l’occasion de se qualifier en Finals WNBA ce dimanche, en cas de victoire face à une équipe de Minnesota qui pourrait évoluer sans sa star Napheesa Collier, touchée à la cheville à la toute fin du Game 3.