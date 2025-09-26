Matchs
Fin du feuilleton : Frank Ntilikina rejoint Evan Fournier à l’Olympiakos

Finalement, Frank Ntilikina rejoint l’Olympiakos, qui a trouvé un accord avec le Partizan Belgrade pour racheter son contrat et renforcer un backcourt affaibli par la blessure de Keenan Evans.

Frank NtilikinaAux Etats-Unis comme en Europe, les négociations entre clubs de basket et joueurs apportent leur lot de rebondissements. Hier soir, la piste Frank Ntilikina semblait ainsi enterrée du côté de l'Olympiakos, qui refusait de payer les 500 000 euros réclamés par le Partizan Belgrade pour libérer le Français de son contrat…

Finalement, la nuit a porté conseil, et a surtout permis de trouver une terrain d'entente, puisqu'un accord a été conclu, l'Olympiakos acceptant visiblement de verser 300 000 dollars pour racheter le contrat de l'ancien Knick.

C'est qu'à l'Olympiakos, la blessure de Keenan Evans compliquait les affaires de l'entraîneur, Giorgos Bartzokas, qui ne cachait pas sa volonté de recruter un meneur/arrière pour renforcer sa rotation. Frank Ntilikina va ainsi rejoindre Evan Fournier et Moustapha Fall en Grèce, même si le pivot ne devrait pas rejouer avant des mois.

Le 8e choix de la Draft 2017 va ainsi surtout offrir un profil défensif à Giorgos Bartzokas, en complément d'Evan Fournier, Thomas Walkup, Saben Lee, Tyler Dorsey et Giannoulis Larentzakis sur les lignes arrières.

L'an passé, il tournait à 7.0 points et 2.0 passes décisives de moyenne sur 20 minutes, en 21 matchs d'Euroleague.

Par Dimitri Kucharczyk
