Malgré les incertitudes, Mitchell Robinson se concentre sur le terrain

Sur la grille salariale des Knicks, tous les cadres de l'équipe sont sous contrat pour plusieurs années. Tous, sauf un : Mitchell Robinson. À l'instar de Mikal Bridges, le pivot new-yorkais était pourtant éligible à une prolongation de bail pour quatre ans.

Mais contrairement à l'ailier, il ne l'a pas obtenue. Il sera donc « free agent » non protégé l'été prochain, après une dernière année à environ 13 millions de dollars.

De quoi mettre un soupçon de pression sur les épaules de l'intérieur, qui compte malgré tout rester fidèle à lui-même. « Je vais venir ici et jouer dur quoi qu’il arrive, que ce soit ma dernière (année), ma première, je vais jouer dur. Je vais aussi laisser mon agent s’occuper de cette partie-là. Moi, je vais jouer au basket », se détache-t-il.

Une dernière saison tronquée

La saison passée, il n'a joué que par intermittence avec seulement 17 matchs au compteur, son plus faible quota en carrière. Opéré à la cheville gauche en mai 2024, il avait retrouvé les parquets en fin d'exercice et rendu de bons services lors de la campagne de playoffs, avec environ 5 points et 7 rebonds de moyenne.

Mitchell Robinson assure être en bonne santé aujourd'hui, mais dit ne pas être certain de pouvoir disputer l'intégralité des « back-to-back ». En parallèle à cette incertitude, il y a celle liée à son statut dans l'équipe : titulaire ou remplaçant pour laisser la place dans le cinq majeur à Josh Hart ?

« Ça m’est complètement égal. J’ai déjà été titulaire, je suis déjà sorti du banc. J’ai été très bon dans les deux cas », juge le joueur de 27 ans, titulaire lors des quatre dernières sorties des Knicks en playoffs, lors de la finale de conférence face aux Pacers. Sa « contract year » démarre tout de même dans le flou.

Mitchell Robinson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 NYK 66 21 69.4 0.0 60.0 2.7 3.7 6.4 0.6 3.3 0.8 0.5 2.4 7.3 2019-20 NYK 61 23 74.2 0.0 56.8 3.0 4.0 7.0 0.6 3.2 0.9 0.6 2.0 9.7 2020-21 NYK 31 28 65.3 0.0 49.1 3.6 4.5 8.1 0.5 2.8 1.1 0.8 1.5 8.3 2021-22 NYK 72 26 76.1 0.0 48.6 4.1 4.5 8.6 0.5 2.7 0.8 0.8 1.8 8.5 2022-23 NYK 59 27 67.1 0.0 48.4 4.5 4.9 9.4 0.9 2.7 0.9 0.7 1.8 7.4 2023-24 NYK 31 25 57.5 0.0 40.9 4.6 3.9 8.5 0.6 1.8 1.2 0.8 1.1 5.6 2024-25 NYK 17 17 66.1 0.0 68.4 3.1 2.9 5.9 0.8 1.5 0.9 0.6 1.1 5.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.