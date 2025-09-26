Aux Nets, Kobe Bufkin n’arrive pas en terre totalement inconnue

À la Draft, les Nets ont sélectionné trois meneurs de jeu au premier tour, dont le Français Nolan Traoré. Toutefois, ce n'était visiblement pas suffisant pour le « front office » de Brooklyn, qui a décidé d’ajouter un quatrième meneur en récupérant Kobe Bufkin, des Hawks à la mi-septembre.

Un choix qu’a défendu Jordi Fernandez, le coach de la franchise : « Je pense qu’on n’a jamais assez de manieurs de ballon et créer du jeu pour les autres, c’est toujours important. »

Si le début de carrière de Kobe Bufkin est compliqué avec seulement 27 matchs au compteur en deux saisons, le meneur sort d’une Summer League plutôt convaincante où il a affiché 19.5 points et 4.2 passes de moyenne. À Brooklyn, il n’arrive d'ailleurs pas en terre totalement inconnue puisqu’il va retrouver Juwan Howard qui est assistant aux Nets mais qui a entraîné le désormais ancien Hawk quand il était à la fac de Michigan.

Une place à trouver

« Juwan Howard le connaît et tout ce qu’il a dit à son sujet était positif » poursuit Jordi Fernandez. « Nous voulions déjà le récupérer à la Draft et nous avons vu une opportunité pour le ramener. Quand vous mettez tout ça ensemble, cela explique sa présence ici. »

Lors du « media day » des Nets, Kobe Bufkin a avoué qu’il était heureux de retrouver Juwan Howard, son ancien coach en NCAA : « J’ai passé deux ans avec lui et il est un peu comme un mentor pour moi. Il me parlait de la NBA, de ce à quoi je pouvais m’attendre ou non. C'est sympa de le voir. »

Reste à savoir si Kobe Bufkin va réussir à véritablement lancer sa carrière en NBA, en trouvant sa place sur les lignes arrière des Nets, qui sont désormais très chargées avec Nolan Traoré, Egor Demin et Ben Saraf à la mène, mais aussi Cam Thomas ou encore Terance Mann fraîchement débarqué aux Nets, à l'arrière.

Kobe Bufkin Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 ATL 17 12 37.0 22.5 50.0 0.4 1.6 1.9 1.6 1.2 0.4 0.6 0.3 4.8 2024-25 ATL 10 12 38.3 21.1 72.2 0.5 1.6 2.1 1.7 0.9 0.3 0.8 0.2 5.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.