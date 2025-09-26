Matchs
Aux Nets, Kobe Bufkin n’arrive pas en terre totalement inconnue

NBA – En récupérant Kobe Bufkin des Hawks, les Nets complètent une rotation sur les lignes arrière qui s’annonce déjà chargée…

Kobe BufkinÀ la Draft, les Nets ont sélectionné trois meneurs de jeu au premier tour, dont le Français Nolan Traoré. Toutefois, ce n'était visiblement pas suffisant pour le « front office » de Brooklyn, qui a décidé d’ajouter un quatrième meneur en récupérant Kobe Bufkin, des Hawks à la mi-septembre.

Un choix qu’a défendu Jordi Fernandez, le coach de la franchise : « Je pense qu’on n’a jamais assez de manieurs de ballon et créer du jeu pour les autres, c’est toujours important. »

Si le début de carrière de Kobe Bufkin est compliqué avec seulement 27 matchs au compteur en deux saisons, le meneur sort d’une Summer League plutôt convaincante où il a affiché 19.5 points et 4.2 passes de moyenne. À Brooklyn, il n’arrive d'ailleurs pas en terre totalement inconnue puisqu’il va retrouver Juwan Howard qui est assistant aux Nets mais qui a entraîné le désormais ancien Hawk quand il était à la fac de Michigan.

Une place à trouver

« Juwan Howard le connaît et tout ce qu’il a dit à son sujet était positif » poursuit Jordi Fernandez. « Nous voulions déjà le récupérer à la Draft et nous avons vu une opportunité pour le ramener. Quand vous mettez tout ça ensemble, cela explique sa présence ici. »

Lors du « media day » des Nets, Kobe Bufkin a avoué qu’il était heureux de retrouver Juwan Howard, son ancien coach en NCAA : « J’ai passé deux ans avec lui et il est un peu comme un mentor pour moi. Il me parlait de la NBA, de ce à quoi je pouvais m’attendre ou non. C'est sympa de le voir. »

Reste à savoir si Kobe Bufkin va réussir à véritablement lancer sa carrière en NBA, en trouvant sa place sur les lignes arrière des Nets, qui sont désormais très chargées avec Nolan Traoré, Egor Demin et Ben Saraf à la mène, mais aussi Cam Thomas ou encore Terance Mann fraîchement débarqué aux Nets, à l'arrière.

Kobe Bufkin Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2023-24 ATL 17 12 37.0 22.5 50.0 0.4 1.6 1.9 1.6 1.2 0.4 0.6 0.3 4.8
2024-25 ATL 10 12 38.3 21.1 72.2 0.5 1.6 2.1 1.7 0.9 0.3 0.8 0.2 5.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

Par Thibault Mairesse
Tags →
