Aux Nets, Kobe Bufkin n’arrive pas en terre totalement inconnue

À la Draft, les Nets ont sélectionné trois meneurs de jeu au premier tour, dont le Français Nolan Traoré. Toutefois, ce n'était visiblement pas suffisant pour le « front office » de Brooklyn, qui a décidé d’ajouter un quatrième meneur en récupérant Kobe Bufkin, des Hawks à la mi-septembre.
Un choix qu’a défendu Jordi Fernandez, le coach de la franchise : « Je pense qu’on n’a jamais assez de manieurs de ballon et créer du jeu pour les autres, c’est toujours important. »
Si le début de carrière de Kobe Bufkin est compliqué avec seulement 27 matchs au compteur en deux saisons, le meneur sort d’une Summer League plutôt convaincante où il a affiché 19.5 points et 4.2 passes de moyenne. À Brooklyn, il n’arrive d'ailleurs pas en terre totalement inconnue puisqu’il va retrouver Juwan Howard qui est assistant aux Nets mais qui a entraîné le désormais ancien Hawk quand il était à la fac de Michigan.
Une place à trouver
« Juwan Howard le connaît et tout ce qu’il a dit à son sujet était positif » poursuit Jordi Fernandez. « Nous voulions déjà le récupérer à la Draft et nous avons vu une opportunité pour le ramener. Quand vous mettez tout ça ensemble, cela explique sa présence ici. »
Lors du « media day » des Nets, Kobe Bufkin a avoué qu’il était heureux de retrouver Juwan Howard, son ancien coach en NCAA : « J’ai passé deux ans avec lui et il est un peu comme un mentor pour moi. Il me parlait de la NBA, de ce à quoi je pouvais m’attendre ou non. C'est sympa de le voir. »
Reste à savoir si Kobe Bufkin va réussir à véritablement lancer sa carrière en NBA, en trouvant sa place sur les lignes arrière des Nets, qui sont désormais très chargées avec Nolan Traoré, Egor Demin et Ben Saraf à la mène, mais aussi Cam Thomas ou encore Terance Mann fraîchement débarqué aux Nets, à l'arrière.
|Kobe Bufkin
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2023-24
|ATL
|17
|12
|37.0
|22.5
|50.0
|0.4
|1.6
|1.9
|1.6
|1.2
|0.4
|0.6
|0.3
|4.8
|2024-25
|ATL
|10
|12
|38.3
|21.1
|72.2
|0.5
|1.6
|2.1
|1.7
|0.9
|0.3
|0.8
|0.2
|5.3
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.