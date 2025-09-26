Les Hornets sacrifient Nick Smith Jr.

Matchs
NBA – Avec 16 joueurs sous contrat, les Hornets étaient dans l'obligation de couper un joueur, et c'est Nick Smith Jr. qui prend la porte. En l'état, il n'y a toujours pas de place pour Moussa Diabaté.

nick smith jrEst-ce que Moussa Diabaté sera toujours dans l'effectif des Hornets ? Ce n'est pas certain puisque la franchise possède trop de joueurs sous contrat, et l'intérieur français n'a qu'un contrat partiellement garanti. Mais la direction continue de se creuser la tête, et d'effectuer des coupes, et jeudi, Hoopshype annonce qu'elle a choisi de sacrifier Nick Smith Jr.

Drafté en 27e position en 2023, l'ancien leader d'Arkansas apportait pourtant près de 10 points, 2 rebonds et 2 passes par match, et il avait été titulaire à 27 reprises la saison passée. Mais les mouvements de cet été ont considérablement fait pencher l'équipe sur les arrières avec les arrivées de Spencer Dinwiddie et Collin Sexton pour épauler LaMelo Ball et Tre Mann. Il y avait embouteillage aux postes 1 et 2, et Nick Smith Jr. n'aurait pas eu beaucoup de temps de jeu.

Avec 16 joueurs sous contrat garanti, les Hornets étaient dans l'obligation de couper un joueur, et c'est donc Nick Smith Jr. qui est sacrifié. Si les Hornets tiennent vraiment à conserver Moussa Diabaté, il faudra couper un joueur de plus. Vu que ça reste très faible sous les panneaux, on peut s'attendre, une fois de plus, à ce que les dirigeants se séparent d'un joueur du « backcourt », et que ça profite au Français.

Par Fabrice Auclert
