Les Lakers tiennent toujours à LeBron James

Y a-t-il vraiment de l'eau dans le gaz entre les Lakers et LeBron James ? Au début de l'été, de nombreuses rumeurs faisaient état de tensions entre les deux parties, au point qu'on a même évoqué un transfert !

Certains expliquaient que les Lakers préféraient ne pas prolonger le quadruple MVP, et ce dernier va donc aller au bout de son contrat, sans aucune option pour la saison prochaine.

Jeudi, le président Rob Pelinka a tenté de désamorcer toute polémique. « La première chose que nous voulons faire concernant LeBron et son avenir, c’est simplement lui témoigner un respect absolu en le laissant choisir son histoire avec sa famille, notamment combien d’années il souhaite encore jouer, » a ainsi déclaré le GM. « Il a mérité ce droit, et il est le mieux placé pour en parler et dire combien d'années il souhaite encore jouer. »

À LeBron James de décider de la suite et fin de sa carrière

En clair, à écouter les Lakers, LeBron James est maître de son destin, et s'il veut prolonger, il le peut… sauf qu'il n'est plus le patron de l'équipe et que ses leviers sont donc moins importants.

Un journaliste a alors demandé à Rob Pelinka si les Lakers étaient prêts à le prolonger à la fin de saison.

« Nous adorerions que l’histoire de LeBron se termine sur sa retraite en tant que joueur des Lakers. Ce serait une belle histoire » a-t-il répondu, avant d'évoquer cette intersaison assez particulière, sans prolongation de contrat. « Nous avons été très volontaires cet été dans les éléments que nous avons ajoutées autour de Luka [Doncic], une fois que LeBron avait décidé de continuer, afin de nous assurer qu’ils disposaient des éléments nécessaires pour évoluer dans une équipe vraiment compétitive et solide. Nous avons construit dans ce sens et pour cela. Pour l’avenir, la première chose, c’est qu’il puisse prendre les décisions qu’il souhaite quant à la durée de sa carrière. Nous allons continuer à honorer et respecter cela, et le laisser s’exprimer à ce sujet. »

LeBron James Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2003-04 CLE 79 40 41.7 29.0 75.4 1.3 4.2 5.5 5.9 1.9 1.6 3.5 0.7 20.9 2004-05 ☆ CLE 80 42 47.2 35.1 75.0 1.4 6.0 7.3 7.2 1.8 2.2 3.3 0.7 27.2 2005-06 ☆ CLE 79 43 48.0 33.5 73.8 0.9 6.1 7.0 6.6 2.3 1.6 3.3 0.8 31.4 2006-07 ☆ CLE 78 41 47.6 31.9 69.8 1.1 5.7 6.7 6.0 2.2 1.6 3.2 0.7 27.3 2007-08 ☆ CLE 75 40 48.4 31.5 71.2 1.8 6.1 7.9 7.2 2.2 1.8 3.4 1.1 30.0 2008-09 ★ CLE 81 38 48.9 34.4 78.0 1.3 6.3 7.6 7.2 1.7 1.7 3.0 1.1 28.4 2009-10 ★ CLE 76 39 50.3 33.3 76.7 0.9 6.4 7.3 8.6 1.6 1.6 3.4 1.0 29.7 2010-11 ☆ MIA 79 39 51.1 33.0 75.9 1.0 6.5 7.5 7.0 2.1 1.6 3.6 0.6 26.7 2011-12 ★ MIA 62 38 53.1 36.2 77.1 1.5 6.4 7.9 6.2 1.5 1.9 3.4 0.8 27.1 2012-13 ★ MIA 76 38 56.5 40.6 75.3 1.3 6.8 8.0 7.2 1.4 1.7 3.0 0.9 26.8 2013-14 ☆ MIA 77 38 56.7 37.9 75.0 1.1 5.9 6.9 6.3 1.6 1.6 3.5 0.3 27.1 2014-15 ☆ CLE 69 36 48.8 35.4 71.0 0.7 5.3 6.0 7.4 2.0 1.6 3.9 0.7 25.3 2015-16 ☆ CLE 76 36 52.0 30.9 73.1 1.5 6.0 7.4 6.8 1.9 1.4 3.3 0.6 25.3 2016-17 ☆ CLE 74 38 54.8 36.3 67.4 1.3 7.3 8.6 8.7 1.8 1.2 4.1 0.6 26.4 2017-18 ☆ CLE 82 37 54.2 36.7 73.1 1.2 7.5 8.6 9.1 1.7 1.4 4.2 0.9 27.5 2018-19 ☆ LAL 55 35 51.0 33.9 66.5 1.0 7.4 8.5 8.3 1.7 1.3 3.6 0.6 27.4 2019-20 ☆ LAL 67 35 49.3 34.8 69.3 1.0 6.9 7.8 10.2 1.8 1.2 3.9 0.5 25.3 2020-21 ☆ LAL 45 33 51.3 36.5 69.8 0.6 7.0 7.7 7.8 1.6 1.1 3.7 0.6 25.0 2021-22 ☆ LAL 56 37 52.4 35.9 75.6 1.1 7.1 8.2 6.2 2.2 1.3 3.5 1.1 30.3 2022-23 ☆ LAL 55 36 50.0 32.1 76.8 1.2 7.1 8.3 6.8 1.6 0.9 3.2 0.6 28.9 2023-24 ☆ LAL 71 35 54.0 41.0 75.0 0.9 6.4 7.3 8.3 1.1 1.3 3.5 0.5 25.7 2024-25 ☆ LAL 70 35 51.3 37.6 78.2 1.0 6.8 7.8 8.2 1.4 1.0 3.7 0.6 24.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.