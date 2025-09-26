C'est le grand jour ! Après LaMelo Ball, Breanna Stewart ou encore Scoot Henderson, Puma ajoute officiellement Tyrese Haliburton parmi ses modèles signatures avec la sortie de la Puma Hali 1 !

L'événement est bien sûr tronqué par la blessure du meneur des Pacers, victime d'une rupture du tendon d'Achille dès les premières minutes du Game 7 des Finals perdu face à Oklahoma City et va manquer la saison à venir pour pouvoir revenir à 100%. Mais la dynamique est définitivement enclenchée et la paire vaut tout de même le détour, avec une tige réalisée en collaboration avec le designer Salehe Bembury et une nouvelle mousse Nitro TM en guise de semelle intermédiaire.

La tige s'inspire des textures « signature » du créateur new-yorkais et se distingue par logo « Puma Cat » imposant au niveau de la cheville. Le tout nouveau logo du joueur apparaît quant à lui sur la languette et la base du talon. Puma a opté pour un premier coloris « Opal » aux différents tons de bleu et des finitions en bleu turquoise, tandis que la semelle extérieure ressort d'un bleu glacé.

La Puma Hali 1 « Opal » est disponible depuis aujourd'hui sur Basket4Ballers au prix de 130 euros.