Matchs
NBA hier
Matchs
hier
Pariez en ligne avec Unibet
  • 100€ offertsLa suite →

Les premières images de la Puma Hali 1 « Blue »

Publié le 28/08/2025 à 10:56 Twitter Facebook

Sneakers – La première chaussure signature de Tyrese Haliburton arbore ici un nouveau coloris aux différentes nuances de bleu.

Alors que Tyrese Haliburton soigne toujours son tendon d'Achille, la sortie de sa toute première chaussure signature se précise. Le meneur des Pacers, tragiquement touché lors du début du Game 7 perdu par les Pacers sur le parquet du Thunder de Shai Gilgeous-Alexander en NBA Finals, va en effet encore devoir patienter avant de pouvoir à nouveau porter la Puma Hali 1.

Toujours annoncée pour le mois de septembre, la chaussure s'est dévoilée un peu plus cette semaine avec les premières images officielles d'un nouveau coloris « Blue ». On retrouve une tige aux différentes nuances de bleu, avec des finitions qui ressortent en bleu turquoise. C'est le cas du puma présent sur la cheville mais aussi du logo du joueur, qu'on peut à nouveau voir de plus près, sur la languette et le talon. La semelle intermédiaire composée de mousse Nitro repose sur une semelle extérieure d'un bleu glacé.

C'est seulement le deuxième coloris connu à ce jour de la chaussure signature du meneur des Pacers conçue en collaboration avec le designer Salehe Bembury. Pas de date précise ni de prix officiel à communiquer.

(Via SneakerNews)

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par Romain Davesne
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Toute l’info NBA en continu

Afficher les actus NBA suivantes