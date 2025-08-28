Les premières images de la Puma Hali 1 « Blue »

Alors que Tyrese Haliburton soigne toujours son tendon d'Achille, la sortie de sa toute première chaussure signature se précise. Le meneur des Pacers, tragiquement touché lors du début du Game 7 perdu par les Pacers sur le parquet du Thunder de Shai Gilgeous-Alexander en NBA Finals, va en effet encore devoir patienter avant de pouvoir à nouveau porter la Puma Hali 1.

Toujours annoncée pour le mois de septembre, la chaussure s'est dévoilée un peu plus cette semaine avec les premières images officielles d'un nouveau coloris « Blue ». On retrouve une tige aux différentes nuances de bleu, avec des finitions qui ressortent en bleu turquoise. C'est le cas du puma présent sur la cheville mais aussi du logo du joueur, qu'on peut à nouveau voir de plus près, sur la languette et le talon. La semelle intermédiaire composée de mousse Nitro repose sur une semelle extérieure d'un bleu glacé.

C'est seulement le deuxième coloris connu à ce jour de la chaussure signature du meneur des Pacers conçue en collaboration avec le designer Salehe Bembury. Pas de date précise ni de prix officiel à communiquer.

(Via SneakerNews)