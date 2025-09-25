Mike Longabardi « promu » assistant aux Sixers

Il n'y a pas que des joueurs que les franchises NBA vont chercher ou couvent en G-League. Les Sixers ont pour leur part décidé de récupérer le coach de l'équipe des Delaware Blue Coats, Mike Longabardi, pour étoffer le staff de Nick Nurse à l'étage supérieur.
C'est une promotion pour lui, mais c'est aussi un simple retour des choses puisqu'il avait été assistant-coach pendant vingt ans en NBA avant de prendre en main la formation de G-League des Sixers en 2023. Spécialiste de la défense, ce quinquagénaire a notamment remporté deux titres NBA, en 2008, aux côtés de Doc Rivers à Boston, puis avec les Cavaliers de Tyronn Lue en 2016, où il oeuvrait comme premier assistant et coordinateur défensif.
Sa connaissance du contexte local et ses différentes expériences à Houston (2003-2007), Boston (2007-2012), Phoenix (2013-2015), Cleveland (2016-2019), Washington (2019-2021), Sacramento (2021-2022) et Atlanta (2022-2023) seront assurément un atout pour le staff de Philadelphie.
En G-League, Mike Longabardi a emmené les Blue Coats jusqu'en demi-finale la première saison. La dernière a été bien moins bonne avec une 13e place et un bilan de 14 victoires pour 20 défaites.
|Tirs
|Rebonds
|Joueurs
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Bp
|Int
|Ct
|Fte
|Pts
|Tyrese Maxey
|52
|37.7
|43.7
|33.7
|87.9
|0.3
|3.1
|3.3
|6.1
|2.4
|1.8
|0.4
|2.2
|26.3
|Joel Embiid
|19
|30.2
|44.4
|29.9
|88.2
|1.9
|6.3
|8.2
|4.5
|3.3
|0.7
|0.9
|2.2
|23.8
|Quentin Grimes
|28
|33.7
|46.9
|37.3
|75.2
|1.0
|4.1
|5.2
|4.5
|2.9
|1.5
|0.4
|2.1
|21.9
|Paul George
|41
|32.5
|43.0
|35.8
|81.4
|0.6
|4.8
|5.3
|4.3
|2.6
|1.8
|0.5
|2.5
|16.2
|Jared Mccain
|23
|25.7
|46.0
|38.3
|87.5
|0.6
|1.9
|2.4
|2.6
|1.6
|0.7
|0.0
|1.6
|15.3
|Kelly Oubre, Jr.
|60
|34.6
|47.0
|29.3
|75.1
|1.6
|4.5
|6.1
|1.8
|1.3
|1.5
|0.5
|3.0
|15.1
|Lonnie Walker
|20
|23.8
|42.0
|35.4
|80.0
|0.3
|2.9
|3.2
|2.5
|1.3
|0.5
|0.3
|1.4
|12.4
|Jared Butler
|28
|24.3
|42.6
|35.2
|87.0
|0.4
|2.1
|2.5
|4.9
|1.8
|1.1
|0.3
|2.0
|11.5
|Guerschon Yabusele
|70
|27.1
|50.1
|38.0
|72.5
|1.9
|3.7
|5.6
|2.1
|1.2
|0.8
|0.3
|2.3
|11.0
|Justin Edwards
|44
|26.2
|45.5
|36.3
|69.6
|1.0
|2.3
|3.4
|1.6
|1.1
|1.0
|0.4
|2.2
|10.1
|Caleb Martin
|31
|30.4
|43.5
|37.9
|62.2
|1.4
|3.0
|4.4
|2.2
|1.4
|1.1
|0.6
|2.0
|9.1
|Oshae Brissett
|6
|23.7
|48.7
|33.3
|57.1
|1.2
|2.5
|3.7
|0.7
|1.3
|0.7
|0.5
|2.3
|8.7
|Jalen Hood-schifino
|13
|23.1
|37.1
|30.4
|84.2
|0.2
|1.8
|2.0
|2.8
|1.3
|0.4
|0.5
|1.7
|7.8
|Andre Drummond
|40
|18.8
|50.0
|15.0
|62.2
|2.7
|5.0
|7.8
|0.9
|1.4
|1.0
|0.5
|2.4
|7.3
|Ricky Council Iv
|73
|17.1
|38.2
|25.8
|80.4
|0.7
|2.2
|2.9
|1.3
|0.7
|0.4
|0.2
|0.9
|7.3
|Jeff Dowtin
|41
|15.1
|48.7
|40.0
|73.3
|0.3
|1.2
|1.5
|1.9
|0.4
|0.6
|0.3
|0.7
|7.0
|Chuma Okeke
|7
|24.5
|54.5
|45.5
|66.7
|2.9
|3.3
|6.1
|1.9
|0.4
|0.7
|0.4
|0.7
|6.9
|Eric Gordon
|39
|19.7
|42.6
|40.9
|75.0
|0.2
|1.0
|1.2
|1.7
|0.7
|0.7
|0.3
|0.8
|6.8
|Marcus Bagley
|10
|25.3
|39.1
|15.6
|80.0
|2.3
|4.7
|7.0
|1.0
|0.7
|0.9
|1.2
|1.6
|6.7
|K.j. Martin
|24
|20.0
|61.6
|38.1
|82.8
|0.9
|2.1
|3.0
|0.8
|0.5
|0.5
|0.7
|2.6
|6.4
|Colin Castleton
|5
|19.6
|50.0
|0.0
|66.7
|3.2
|4.2
|7.4
|2.0
|0.2
|0.2
|0.2
|2.6
|6.0
|David Roddy
|3
|9.5
|42.1
|18.2
|0.0
|0.7
|2.3
|3.0
|1.0
|0.3
|0.7
|0.0
|0.3
|6.0
|Isaiah Mobley
|1
|17.4
|28.6
|33.3
|50.0
|1.0
|3.0
|4.0
|5.0
|0.0
|1.0
|1.0
|3.0
|6.0
|Adem Bona
|58
|15.6
|70.3
|0.0
|67.0
|1.6
|2.6
|4.2
|0.5
|1.1
|0.4
|1.2
|2.2
|5.8
|Alex Reese
|14
|15.3
|47.2
|36.6
|75.0
|0.6
|2.7
|3.3
|0.3
|0.4
|0.7
|0.7
|1.5
|5.3
|Reggie Jackson
|31
|12.4
|39.1
|33.8
|77.8
|0.3
|1.1
|1.4
|1.5
|0.5
|0.5
|0.1
|1.1
|4.4
|Kyle Lowry
|35
|18.8
|35.0
|33.0
|81.8
|0.3
|1.6
|1.9
|2.7
|0.6
|0.9
|0.3
|1.8
|3.9
|Lester Quinones
|4
|4.2
|50.0
|0.0
|100.0
|0.8
|0.3
|1.0
|0.3
|1.0
|0.0
|0.0
|0.0
|2.3
|Pete Nance
|7
|9.8
|33.3
|33.3
|50.0
|0.3
|1.1
|1.4
|0.4
|0.0
|0.1
|0.0
|1.4
|2.1
|Phillip Wheeler
|5
|8.9
|14.3
|0.0
|100.0
|0.4
|1.2
|1.6
|0.4
|0.2
|0.2
|0.4
|0.2
|1.6