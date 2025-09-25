Matchs
Mike Longabardi « promu » assistant aux Sixers

Publié le 25/09/2025 à 7:28

NBA – Assistant pendant vingt ans avant de prendre en main les Delaware Blue Coats en 2023, ce spécialiste de la défense va rejoindre les rangs de Nick Nurse.

mike longabardiIl n'y a pas que des joueurs que les franchises NBA vont chercher ou couvent en G-League. Les Sixers ont pour leur part décidé de récupérer le coach de l'équipe des Delaware Blue Coats, Mike Longabardi, pour étoffer le staff de Nick Nurse à l'étage supérieur.

C'est une promotion pour lui, mais c'est aussi un simple retour des choses puisqu'il avait été assistant-coach pendant vingt ans en NBA avant de prendre en main la formation de G-League des Sixers en 2023. Spécialiste de la défense, ce quinquagénaire a notamment remporté deux titres NBA, en 2008, aux côtés de Doc Rivers à Boston, puis avec les Cavaliers de Tyronn Lue en 2016, où il oeuvrait comme premier assistant et coordinateur défensif.

Sa connaissance du contexte local et ses différentes expériences à Houston (2003-2007), Boston (2007-2012), Phoenix (2013-2015), Cleveland (2016-2019), Washington (2019-2021), Sacramento (2021-2022) et Atlanta (2022-2023) seront assurément un atout pour le staff de Philadelphie.

En G-League, Mike Longabardi a emmené les Blue Coats jusqu'en demi-finale la première saison. La dernière a été bien moins bonne avec une 13e place et un bilan de 14 victoires pour 20 défaites.

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Tyrese Maxey 52 37.7 43.7 33.7 87.9 0.3 3.1 3.3 6.1 2.4 1.8 0.4 2.2 26.3
Joel Embiid 19 30.2 44.4 29.9 88.2 1.9 6.3 8.2 4.5 3.3 0.7 0.9 2.2 23.8
Quentin Grimes 28 33.7 46.9 37.3 75.2 1.0 4.1 5.2 4.5 2.9 1.5 0.4 2.1 21.9
Paul George 41 32.5 43.0 35.8 81.4 0.6 4.8 5.3 4.3 2.6 1.8 0.5 2.5 16.2
Jared Mccain 23 25.7 46.0 38.3 87.5 0.6 1.9 2.4 2.6 1.6 0.7 0.0 1.6 15.3
Kelly Oubre, Jr. 60 34.6 47.0 29.3 75.1 1.6 4.5 6.1 1.8 1.3 1.5 0.5 3.0 15.1
Lonnie Walker 20 23.8 42.0 35.4 80.0 0.3 2.9 3.2 2.5 1.3 0.5 0.3 1.4 12.4
Jared Butler 28 24.3 42.6 35.2 87.0 0.4 2.1 2.5 4.9 1.8 1.1 0.3 2.0 11.5
Guerschon Yabusele 70 27.1 50.1 38.0 72.5 1.9 3.7 5.6 2.1 1.2 0.8 0.3 2.3 11.0
Justin Edwards 44 26.2 45.5 36.3 69.6 1.0 2.3 3.4 1.6 1.1 1.0 0.4 2.2 10.1
Caleb Martin 31 30.4 43.5 37.9 62.2 1.4 3.0 4.4 2.2 1.4 1.1 0.6 2.0 9.1
Oshae Brissett 6 23.7 48.7 33.3 57.1 1.2 2.5 3.7 0.7 1.3 0.7 0.5 2.3 8.7
Jalen Hood-schifino 13 23.1 37.1 30.4 84.2 0.2 1.8 2.0 2.8 1.3 0.4 0.5 1.7 7.8
Andre Drummond 40 18.8 50.0 15.0 62.2 2.7 5.0 7.8 0.9 1.4 1.0 0.5 2.4 7.3
Ricky Council Iv 73 17.1 38.2 25.8 80.4 0.7 2.2 2.9 1.3 0.7 0.4 0.2 0.9 7.3
Jeff Dowtin 41 15.1 48.7 40.0 73.3 0.3 1.2 1.5 1.9 0.4 0.6 0.3 0.7 7.0
Chuma Okeke 7 24.5 54.5 45.5 66.7 2.9 3.3 6.1 1.9 0.4 0.7 0.4 0.7 6.9
Eric Gordon 39 19.7 42.6 40.9 75.0 0.2 1.0 1.2 1.7 0.7 0.7 0.3 0.8 6.8
Marcus Bagley 10 25.3 39.1 15.6 80.0 2.3 4.7 7.0 1.0 0.7 0.9 1.2 1.6 6.7
K.j. Martin 24 20.0 61.6 38.1 82.8 0.9 2.1 3.0 0.8 0.5 0.5 0.7 2.6 6.4
Colin Castleton 5 19.6 50.0 0.0 66.7 3.2 4.2 7.4 2.0 0.2 0.2 0.2 2.6 6.0
David Roddy 3 9.5 42.1 18.2 0.0 0.7 2.3 3.0 1.0 0.3 0.7 0.0 0.3 6.0
Isaiah Mobley 1 17.4 28.6 33.3 50.0 1.0 3.0 4.0 5.0 0.0 1.0 1.0 3.0 6.0
Adem Bona 58 15.6 70.3 0.0 67.0 1.6 2.6 4.2 0.5 1.1 0.4 1.2 2.2 5.8
Alex Reese 14 15.3 47.2 36.6 75.0 0.6 2.7 3.3 0.3 0.4 0.7 0.7 1.5 5.3
Reggie Jackson 31 12.4 39.1 33.8 77.8 0.3 1.1 1.4 1.5 0.5 0.5 0.1 1.1 4.4
Kyle Lowry 35 18.8 35.0 33.0 81.8 0.3 1.6 1.9 2.7 0.6 0.9 0.3 1.8 3.9
Lester Quinones 4 4.2 50.0 0.0 100.0 0.8 0.3 1.0 0.3 1.0 0.0 0.0 0.0 2.3
Pete Nance 7 9.8 33.3 33.3 50.0 0.3 1.1 1.4 0.4 0.0 0.1 0.0 1.4 2.1
Phillip Wheeler 5 8.9 14.3 0.0 100.0 0.4 1.2 1.6 0.4 0.2 0.2 0.4 0.2 1.6

Par Romain Davesne
Commentaires
