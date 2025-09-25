Mike Longabardi « promu » assistant aux Sixers

Il n'y a pas que des joueurs que les franchises NBA vont chercher ou couvent en G-League. Les Sixers ont pour leur part décidé de récupérer le coach de l'équipe des Delaware Blue Coats, Mike Longabardi, pour étoffer le staff de Nick Nurse à l'étage supérieur.

C'est une promotion pour lui, mais c'est aussi un simple retour des choses puisqu'il avait été assistant-coach pendant vingt ans en NBA avant de prendre en main la formation de G-League des Sixers en 2023. Spécialiste de la défense, ce quinquagénaire a notamment remporté deux titres NBA, en 2008, aux côtés de Doc Rivers à Boston, puis avec les Cavaliers de Tyronn Lue en 2016, où il oeuvrait comme premier assistant et coordinateur défensif.

Sa connaissance du contexte local et ses différentes expériences à Houston (2003-2007), Boston (2007-2012), Phoenix (2013-2015), Cleveland (2016-2019), Washington (2019-2021), Sacramento (2021-2022) et Atlanta (2022-2023) seront assurément un atout pour le staff de Philadelphie.

En G-League, Mike Longabardi a emmené les Blue Coats jusqu'en demi-finale la première saison. La dernière a été bien moins bonne avec une 13e place et un bilan de 14 victoires pour 20 défaites.