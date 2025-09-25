Les Sparks s’offrent un centre d’entraînement à 150 millions de dollars !

La WNBA surfe sur une médiatisation sans précédent et les retombées économiques commencent à peine à se faire ressentir. La valeur des franchises explose, et la ligue va continuer de s'agrandir…

Même si ça bloque toujours au niveau des négociations du nouvel accord collectif, le développement de la Grande Ligue féminine se ressent également dans la course à l'armement des franchises, au niveau des installations.

Le plus gros investissement de ce type dans l'histoire du sport féminin

Hier, les Los Angeles Sparks ont à leur tour officiellement lancé leur projet de construction d'un tout nouveau centre d'entraînement de plus de 5 000 mètres carrés, à hauteur de 150 millions de dollars. C'est tout simplement un record pour un investissement de ce type dans l'histoire du sport féminin.

La franchise californienne a publié un clip de présentation de son centre flambant neuf qui sera situé à El Segundo.

On y retrouvera deux terrains principaux aux normes WNBA, des espaces dédiés à la musculation et au « développement » mais aussi à la rééducation (hydrothérapie, spa), un vestiaire circulaire mais également… une vue panoramique sur l'océan Pacifique. L'inauguration du complexe est prévue pour 2027.