Le Français Bryan George se rapproche du terrain en G-League

Membre de la cellule DAV (développement individuel, assistanat et vidéo) des Atlanta Hawks depuis 2023, Bryan George a choisi de se rapprocher du terrain. Selon nos informations, l'entraîneur originaire de Guyane rejoindra les College Park Skyhawks en tant qu’assistant coach dès la rentrée.

La formation affiliée aux Hawks, qui a terminé à la 9e place de l'Est la saison dernière (17 victoires – 17 défaites), lui offrira un rôle plus opérationnel. Ce changement est perçu comme « une étape dans sa carrière », selon son entourage, avec « davantage de responsabilités que celles d’un assistant vidéo ».

Déjà promu deuxième adjoint de Frédéric Fauthoux en équipe de France – où il officiait comme assistant vidéo depuis 2017 auprès de Vincent Collet –, le natif de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) occupera ainsi des fonctions proches de celles qu’il tient désormais chez les Bleus.

En dernière année de contrat avec la franchise géorgienne, l’ancien assistant vidéo de l’ASVEL poursuit ainsi son objectif : monter dans la hiérarchie et devenir assistant coach dans une franchise NBA avec un rôle majeur.