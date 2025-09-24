Décès de Nancy Leonard, « Première dame du basket dans l’Indiana »

Depuis la mort de son mari Bobby, il y a quatre ans, Nancy Leonard était considérée comme « l’esprit des Pacers ». À 93 ans, elle était devenue la matriarche du club, qu’elle avait contribué à sauver grâce à un téléthon en 1977.

Mais sa famille a confirmé le décès de celle qui fut assistante GM de la franchise entre 1976 et 1980.

« C'est avec tristesse que les enfants de Bob et Nancy Leonard annoncent le décès paisible de notre mère, hier soir », a expliqué la famille. « Sa santé s'était progressivement détériorée ces derniers mois, mais sa volonté de profiter pleinement de la vie n'a jamais faibli, comme en témoigne son insistance à assister aux matchs des Pacers cette saison, à l'âge de 93 ans. Elle restera à jamais la fan n° 1 des Pacers. »

« Nous sommes profondément attristés d'apprendre le décès de Nancy Leonard. Sans elle, nous ne serions tout simplement pas là aujourd'hui », a de son côté déclaré la famille Simon, actuelle propriétaire de l'équipe. « Dès les débuts de la franchise, Nancy s'est investie corps et âme dans l'équipe, non seulement en tant qu'épouse de Slick Leonard, mais aussi en tant que pionnière qui a su rallier la communauté lorsque nous en avions le plus besoin. »

« Avant chaque match, je savais que je pouvais compter sur un clin d'œil et un sourire »

En 1977, alors que les Pacers étaient au bord de la faillite, elle eut l’idée, avec Sandy Knapp, responsable des relations publiques, d’organiser un téléthon inédit dans l’histoire de la ligue pour sauver le club.

« La Première dame du basket dans l'Indiana », a lui réagi Tyrese Haliburton. « Avant chaque match, je savais que je pouvais compter sur un clin d'œil et un sourire derrière le banc. Il n'y aurait pas de Pacers sans Nancy Leonard. J'ai hâte de voir le jour où son nom sera au plafond, là où il doit être. Repose en paix, légende et belle âme. »