Ace Bailey se sépare de son agent controversé

À un mois de la reprise de la saison régulière, Ace Bailey n'a plus de représentant. Le rookie du Jazz s'est séparé de son agent, Omar Cooper, selon les informations de The Athletic.

Sa décision intervient après un processus de Draft qui a beaucoup surpris. Omar Cooper, dont le fils Sharife a décroché un « two-way contract » avec les Wizards, avait ainsi conseillé à Ace Bailey de ne pas s'entraîner pour les équipes qui détenaient l'un des cinq premiers choix de la dernière Draft.

Pour mieux rebondir à Washington, dont la franchise détenait le 6e choix ? Le souci est que le Jazz, sans réussir à le convaincre de se montrer dans l'Utah en amont de la Draft, l'a rencontré lors d'un camp à Chicago et a été convaincu par son potentiel. Au point de le sélectionner en cinquième position.

« Toutes les équipes ont pu le voir s'entraîner à Chicago : il a passé 18 entretiens et tout le monde a eu accès à son dossier médical. […] Personne n'avait rien dit quand Davion Mitchell a annulé un workout avec les Raptors ou quand Evan Mobley a fait pareil avec les Cavaliers, qui ont fini par le drafter. Il n'y a rien eu d'inhabituel dans le processus pré-Draft d'Ace Bailey », avait défendu Omar Cooper à l'époque.

L'ailier issu de Rutgers est désormais à la recherche d'un nouveau représentant. Lui et ses proches ont mené des entretiens, mais aucune décision n'a encore été prise quant à son choix final.

LEXIQUE

Two-way contract : Conçu pour créer une nouvelle passerelle entre la NBA et la G-League, ce type de contrat permet à chaque équipe de s’attacher les services de deux ou trois joueurs supplémentaires, pour les faire évoluer principalement dans leur franchise de ligue de développement affiliée mais aussi jusqu’à 50 matches en NBA.