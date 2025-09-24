Jordan Poole : « Cela fait deux ans que je n’ai pas eu un bon écran »

On n'avait pas forcément fait le rapprochement, mais cet été, les Pelicans ont recruté deux anciens champions NBA et coéquipiers, avec Jordan Poole et Kevon Looney. De quoi ravir l'ancien arrière des Wizards, qui en profite pour envoyer un tacle à ses anciens partenaires…

« Je suis super content ! Cela fait deux ans que je n'ai pas eu un bon écran, et ça va déchirer ! » a-t-il lancé en conférence de presse. « Quand vous jouez avec quelqu'un qui a gagné un titre, et qu'évidemment, ça passe par une longue saison, vous construisez des relations sur le plan du basket et des automatismes. »

Comme à Washington, Jordan Poole aura les clés de l'attaque, et il assure que l'arrivée de Kevon Looney va faire du bien à tout le monde. « À titre personnel, c’est un très gros renfort vu ma façon de jouer, mais je pense que c’est énorme aussi pour notre équipe, pour les jeunes, pour Derik Queen, pour Yves Missi, pour libérer de l’espace pour des gars comme Trey et Hawkins, Herb… Nous avons un très bon groupe et je pense que Troy et Joe ont fait du bon travail en mettant cette équipe sur pied. »

À propos d'expérience, Willie Green compte sur Jordan Poole pour partager tout ce qu'il a appris avec Stephen Curry, Klay Thompson et les autres pointures à Golden State.

« Il a appris auprès de l’un des meilleurs joueurs, à savoir Steph Curry. Il a appris de Klay Thompson et d’Andre Iguodala. Donc il apporte ce niveau de compétition, mais aussi la vitesse à laquelle il joue, ce qui lui permet de se mettre en route très vite » explique le coach de New Orleans. « Avec sa capacité à shooter, à attaquer le cercle, à finir près du panier et à défendre, il sait à quoi ressemble le basket qui fait gagner des titres. Il va donc apporter ça à notre équipe immédiatement. Et le fait de l’avoir sur le terrain avec Trey et Jordan Hawkins, parfois aux côtés de Zion, je pense que ça peut poser de gros problèmes pour les autres équipes. »