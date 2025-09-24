La KD 18 aura son coloris « B.A.D. »

La ligne signature de Kevin Durant avait pour habitude de participer à la campagne « Octobre Rose » à sa façon, en rendant hommage à la tante de KD, décédée d'un cancer du sein, à travers un coloris « Aunt Pearl ».

Pour la KD 18, deux autres grandes figures maternelles du nouveau joueur des Rockets viendront l'accompagner, avec le coloris « Wanda Pratt », du nom de sa mère, récemment dévoilé en rouge et blanc, les couleurs de sa nouvelle franchise, et le coloris « B.A.D. » qu'on retrouvera encore cette année. Ce dernier porte le nom de la grand-mère de Kevin Durant, Barbara A. Davis, décédée en 2022.

La tige en beige et accompagnée de touches de violet « lilas », comme sur les coloris « B.A.D. » précédents, et de finitions en orange, pour faire ressortir le « Swoosh », et en rose sur le logo KD présent sur la languette.

La KD 18 « B.A.D. » est annoncée pour le 1er octobre sur Basket4Ballers au prix de 160 dollars.