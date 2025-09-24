La KD 18 aura son coloris « B.A.D. »

La ligne signature de Kevin Durant avait pour habitude de participer à la campagne « Octobre Rose » à sa façon, en rendant hommage à la tante de KD, décédée d'un cancer du sein, à travers un coloris « Aunt Pearl ».
Pour la KD 18, deux autres grandes figures maternelles du nouveau joueur des Rockets viendront l'accompagner, avec le coloris « Wanda Pratt », du nom de sa mère, récemment dévoilé en rouge et blanc, les couleurs de sa nouvelle franchise, et le coloris « B.A.D. » qu'on retrouvera encore cette année. Ce dernier porte le nom de la grand-mère de Kevin Durant, Barbara A. Davis, décédée en 2022.
La tige en beige et accompagnée de touches de violet « lilas », comme sur les coloris « B.A.D. » précédents, et de finitions en orange, pour faire ressortir le « Swoosh », et en rose sur le logo KD présent sur la languette.
La KD 18 « B.A.D. » est annoncée pour le 1er octobre sur Basket4Ballers au prix de 160 dollars.
Notre verdict de la KD 18
Nike a pris un nouveau virage depuis la KD 15 pour continuer d'accompagner au mieux les besoins de Kevin Durant, notamment en termes de maintien, de stabilité, et de confort. Comme c'est écrit sur la boîte : “Conçu pour les spécificités exactes de Kevin Durant”.
Les artifices pour garantir un bon maintien ont pris différentes formes ces dernières années, pour en arriver à cette cage en TPU en lanières allant jusqu'aux œillets pour bien comprimer le pied. C'est un point que tous les modèles dans le style « slasher » ne devraient pas négliger, et KD semble l'avoir bien compris.
Côté technique, avec une adhérence également optimale et un bon équilibre au niveau de la semelle entre confort et réactivité, la KD 18 reste à la hauteur de son statut de modèle haut de gamme.