La KD 18 va enfin porter les couleurs des Rockets

Il aura fallu attendre près de dix coloris, mais cette fois c'est sûr, la KD 18 aura son modèle aux couleurs des Rockets ! Nike a lié l'utile à l'agréable sur cette KD 18 à la tige blanche et rouge et complétée par une semelle grise et blanche tachetée.

En effet, ce coloris surfe également sur le thème des femmes qui ont compté dans la vie de Kevin Durant. Après la « Aunt Pearl » pour sa tante décédée d'un cancer du sein, et la « B.A.D. » en hommage à sa grand-mère, Barbara A. Davis, voici donc la « Wanda Pratt » du nom de sa mère, plus connue sous l'alias de « Real MVP », renvoyant au titre de MVP de KD en 2014.

La KD 18 « Wanda Pratt » est attendue dans les semaines à venir, au prix de 155 dollars.

Notre verdict de la KD 18 Nike a pris un nouveau virage depuis la KD 15 pour continuer d'accompagner au mieux les besoins de Kevin Durant, notamment en termes de maintien, de stabilité, et de confort. Comme c'est écrit sur la boîte : “Conçu pour les spécificités exactes de Kevin Durant”. Les artifices pour garantir un bon maintien ont pris différentes formes ces dernières années, pour en arriver à cette cage en TPU en lanières allant jusqu'aux œillets pour bien comprimer le pied. C'est un point que tous les modèles dans le style « slasher » ne devraient pas négliger, et KD semble l'avoir bien compris. Côté technique, avec une adhérence également optimale et un bon équilibre au niveau de la semelle entre confort et réactivité, la KD 18 reste à la hauteur de son statut de modèle haut de gamme.

