Rendez-vous dans un mois pour la KD 18 « Aunt Pearl »

Comme chaque année pour « octobre rose », Kevin Durant participe à sa manière à la campagne de prévention et au dépistage du cancer du sein. La superstar des Suns a embrassé cette mobilisation suite au décès de sa tante, honorant sa mémoire chaque année avec un coloris portant son nom : « Aunt Pearl ». La tradition perdure depuis la KD 4 et la KD 18 suivra la coutume cette saison.

Les premières images du coloris « Aunt Pearl » de la 18e chaussure signature de Kevin Durant présentent une tige en rose et blanc assortie de motifs floraux . L’ensemble repose sur une semelle intermédiaire rose tachetée et une semelle extérieure blanche translucide.

La KD 18 “Aunt Pearl” est attendue pour le 7 octobre au prix de 170 dollars.

Notre verdict de la KD 18 Nike a pris un nouveau virage depuis la KD 15 pour continuer d'accompagner au mieux les besoins de Kevin Durant, notamment en termes de maintien, de stabilité, et de confort. Comme c'est écrit sur la boîte : “Conçu pour les spécificités exactes de Kevin Durant”. Les artifices pour garantir un bon maintien ont pris différentes formes ces dernières années, pour en arriver à cette cage en TPU en lanières allant jusqu'aux œillets pour bien comprimer le pied. C'est un point que tous les modèles dans le style « slasher » ne devraient pas négliger, et KD semble l'avoir bien compris. Côté technique, avec une adhérence également optimale et un bon équilibre au niveau de la semelle entre confort et réactivité, la KD 18 reste à la hauteur de son statut de modèle haut de gamme.

