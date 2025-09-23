Swin Cash arrive sur Prime Video… pour décortiquer les choix des dirigeants

Intronisée au Hall of Fame en 2022, Swin Cash est l'une des plus grandes joueuses de l'histoire. Double championne NCAA (2000 et 2002) avec UConn puis triple championne WNBA (2006, 2008 et 2010) avec Detroit et Seattle, l'ailière a également remporté deux titres olympiques avec la sélection américaine, en 2008 et 2012.

Depuis six ans, l'ancienne ailière avait intégré les Pelicans, où elle était carrément devenue « senior » vice-présidente de la franchise la saison dernière.

Un très haut poste qu'elle n'aura finalement occupé qu'une seule saison, puisqu'elle a été poussée dehors suite à l'arrivée de Joe Dumars en Louisiane. Mais désormais, elle va rejoindre l'équipe de Prime Video, où elle occupera un rôle à part, puisqu'elle sera chargée d'analyser et d'expliquer les choix des dirigeants !

« Ce rôle est encore assez nouveau, et j'ai beaucoup de respect pour ceux qui ont ouvert la voie, en particulier Amy Trask », explique-t-elle en référence à l'ancienne PDG des Oakland Raiders, en NFL, devenue analyste pour CBS. « Je suis ravie de pouvoir intégrer une équipe TV déjà très complète et d'apporter une perspective façonnée par mon expérience en tant que joueuse, analyste et dirigeante. Mon objectif est d'offrir aux fans plus qu'une simple analyse du score, en leur montrant comment les équipes réfléchissent, et pourquoi certaines décisions sont prises. »

Swin Cash rejoint ainsi Brent Barry, Blake Griffin, Steve Nash, Dirk Nowitzki, Candace Parker, Stan Van Gundy ou Dwyane Wade pour analyser la saison 2025/26 sur Prime Video. Un panel prestigieux, qui affiche sa volonté de se démarquer du buzz et des polémiques pour livrer des analyses moins superficielles.

Et ça fonctionne aussi avec la WNBA, Swin Cash appelant à une évolution de la couverture de la ligue féminine.

« J'aimerais beaucoup que nous allions plus loin dans notre couverture », conclut Swin Cash. « Le storytelling est essentiel pour faire vivre l'expérience aux fans. Pas seulement avec les superstars, mais dans toute la ligue. Les fans ne tombent pas seulement amoureux du jeu d'une joueuse, ils tombent amoureux de la personne, de sa personnalité. Lorsque nous permettons aux gens de découvrir qui sont ces femmes, leurs histoires, leurs efforts, leur humanité, c'est ainsi que l'on crée un lien et que l'on développe véritablement l'audience. »