Emoni Bates invité au « training camp » des Sixers

Publié le 23/09/2025 à 13:19

Ancienne star des lycées, Emoni Bates tente aujourd’hui de relancer sa carrière. Après deux saisons discrètes en G-League, l’ailier de 21 ans est invité au training camp des Sixers.

Emoni BatesAncienne superstar des lycées américains, annoncé comme un potentiel premier choix de Draft, Emoni Bates n'a finalement jamais confirmé son talent, la faute à de nombreux choix douteux, sur le terrain comme en dehors…

Finalement drafté en 49e position de la cuvée 2023 par les Cavaliers, l'ailier a surtout évolué en G-League lors des deux dernières campagnes, étant même ralenti par une déchirure du ménisque il y a un an.

Lors du dernier match de saison régulière de Cleveland, en avril dernier, il avait rappelé ses talents d'artificier avec 25 points, à 7/15 de loin. Pas de quoi toutefois convaincre Kenny Atkinson de le faire jouer en playoffs, ni au club de le conserver. Et voilà donc le joueur de 21 ans désormais « free agent ».

Néanmoins, les Sixers viennent de l'inviter à leur « training camp », en compagnie de Kennedy Chandler, Malcolm Hill et Jaylen Martin. Même s'il a quand même très peu de chances d'intégrer l'effectif à terme.

Même si Philadelphie cherche à rajeunir son effectif et à apporter du jus en sortie de banc, le club a ainsi déjà 13 joueurs sous contrat, en attendant que la situation autour de Quentin Grimes se décante. Emoni Bates peut-il être le 15e homme de l'effectif, alors que les trois « two-way contracts » sont déjà pris ?

Par Dimitri Kucharczyk
