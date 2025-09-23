Emoni Bates invité au « training camp » des Sixers

Ancienne superstar des lycées américains, annoncé comme un potentiel premier choix de Draft, Emoni Bates n'a finalement jamais confirmé son talent, la faute à de nombreux choix douteux, sur le terrain comme en dehors…

Finalement drafté en 49e position de la cuvée 2023 par les Cavaliers, l'ailier a surtout évolué en G-League lors des deux dernières campagnes, étant même ralenti par une déchirure du ménisque il y a un an.

Lors du dernier match de saison régulière de Cleveland, en avril dernier, il avait rappelé ses talents d'artificier avec 25 points, à 7/15 de loin. Pas de quoi toutefois convaincre Kenny Atkinson de le faire jouer en playoffs, ni au club de le conserver. Et voilà donc le joueur de 21 ans désormais « free agent ».

Néanmoins, les Sixers viennent de l'inviter à leur « training camp », en compagnie de Kennedy Chandler, Malcolm Hill et Jaylen Martin. Même s'il a quand même très peu de chances d'intégrer l'effectif à terme.

Même si Philadelphie cherche à rajeunir son effectif et à apporter du jus en sortie de banc, le club a ainsi déjà 13 joueurs sous contrat, en attendant que la situation autour de Quentin Grimes se décante. Emoni Bates peut-il être le 15e homme de l'effectif, alors que les trois « two-way contracts » sont déjà pris ?