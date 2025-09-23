La première Tatum 4 en approche

La Jordan Tatum 4 s'est dévoilée de façon pour le moins inattendue il y a un peu moins d'un mois. A l'occasion de la sortie en accès anticipé de NBA 2K26, on a ainsi pu découvrir la quatrième chaussure signature de Jayson Tatum aux pieds de la superstar des Celtics. Enorme gaffe ou parfait coup de “comm” ? On pencherait pour la deuxième option, sachant qu'on ne verra pas Jayson Tatum sur les terrains cette saison, si ce n'est dans un jeu vidéo…

Les images officielles l'ont depuis confirmée, la JT 4 a été conçue dans le même moule que les précédentes, que ce soit au niveau de la tige, plus épurée, du talon, où l'on retrouve le numéro zéro du joueur, ainsi que de la semelle, qui devrait à nouveau être équipée d'une mousse en Cushlon 3.0 et d'un amorti “Zoom Air” sous l'avant du pied.

Ce premier coloris baptisé “St. Louis” rend hommage à la ville de naissance de Jayson Tatum. La tige en daim rouge est complétée de finitions en blanc, tandis que le “JT” figurant sur la languette ressort en doré, et le “Jumpman” sur l'empeigne apparaît en gris.

On en sait également davantage sur la date de sortie de la Jordan Tatum 4. Le premier coloris “St. Louis” est ainsi attendu pour le 10 octobre au prix de 135 dollars.

(Via SneakerNews)