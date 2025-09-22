Matchs
Les propriétaires de la chaîne Panda Express parmi les actionnaires des Blazers

La famille sino-américaine Cherng, à la tête de la plus grande chaîne de restauration spécialisée dans la cuisine chinoise aux Etats-Unis, fait partie des nouveaux propriétaires des Blazers.

Les créateurs de Panda Express investissent dans les BlazersQuand les Blazers ont drafté Yang Hansen à la surprise générale, certains se sont demandé si le choix était purement sportif. Alors que le club de Portland était en vente, l'arrivée d'un prospect chinois était-elle un simple choix sportif ? Ou était-ce également un appel du pied pour des investisseurs de l'Empire du Milieu ?

Impossible à dire, mais la composition du groupe de Tom Dundon pour racheter l'équipe est assez intéressante.

Car au-delà du propriétaire des Carolina Hurricanes en NHL, de Marc Zahr, co-président de Blue Owl Capital, et de Sheel Tyle, co-directeur général de Collective Global, le quatrième gros investisseur de ce rachat est la famille Cherng, qui possède la chaîne de restauration Panda Express.

Avec leur fortune désormais estimée à plus de 7.5 milliards de dollars, les époux Cherng, Andrew et Peggy, sont même les actionnaires les plus riches du groupe qui a racheté le club des Blazers.

Ils ne devraient toutefois pas être aux commandes de la franchise. Pour information, Panda Express est la chaîne américaine de restauration rapide spécialisée dans la cuisine chinoise la plus répandue aux Etats-Unis. Fondée en 1983, elle compte désormais plus de 2 400 restaurants, et se développe un peu partout dans le monde.

Par Dimitri Kucharczyk
