Chus Mateo prend la suite de Sergio Scariolo à la tête de l’Espagne

Chassé-croisé sur les routes espagnoles. Poussé dehors par le Real Madrid pour permettre l'arrivée de Sergio Scariolo, qui vient de quitter son poste de sélectionneur de l'Espagne, Chus Mateo a été choisi… pour succéder au technicien italien et prendre en main la Roja !

Après plusieurs saisons riches en succès au Real Madrid, où il a notamment remporté l’Euroleague 2023 et multiplié les titres nationaux, le technicien madrilène de 56 ans s’est ainsi forgé une solide réputation de stratège discret mais efficace. Longtemps adjoint de Pablo Laso, qui faisait figure de favori pour le poste, puis entraîneur principal du Real, il a su gérer des effectifs denses en stars et faire émerger de jeunes talents.

Cette capacité d’adaptation sera précieuse pour une sélection en pleine transition, avec le départ des cadres (Rudy Fernandez, Sergio Llull) et la nécessité de développer une nouvelle génération.

La tâche s’annonce néanmoins délicate. Succéder à Sergio Scariolo – champion du monde 2019 et quadruple champion d’Europe – est un défi immense mais Chus Mateo avait déjà réussi à prendre le relais de son mentor Pablo Laso sur le banc du Real Madrid, à partir de 2022. Sans véritable révolution mais avec sérieux et efficacité.

C'est sans doute ce que lui demande également la Fédération Espagnole de Basketball, qui l'a signé pour les quatre prochaines années. Soit jusqu'à l'EuroBasket 2029, dont l'Espagne sera le principal pays organisateur.