Les Warriors voulaient vraiment récupérer Kevin Durant

Lorsqu'on est une superstar comme Kevin Durant, on est plutôt acteur de ses changements d'équipe, que ce soit par la “free agency” ou un échange. En clair, on est maître de son destin, et lorsque tout va mal, on a la capacité de faire pression sur les dirigeants pour partir. Or, à Phoenix, l'ailier All-Star a appris par un tiers que ses dirigeants cherchaient à le transférer lors de la “trade deadline”…

« Au début, j’étais un peu contrarié parce que je pensais avoir construit une vraie relation avec les Suns », a confié Kevin Durant lors du Game Plan Sports Business Summit à Los Angeles. « Et apprendre ça par une autre source, ça m’a un peu blessé. Mais bon, ça fait partie du jeu. Je suis vite passé à autre chose et j’ai commencé à réfléchir aux prochaines étapes. »

Plusieurs équipes s’étaient renseignées sur lui, mais l’échéance du 6 février, date de la “trade deadline”, rendait compliqué un éventuel deal. Parmi ses équipes, il y avait… les Warriors, avec lesquels il avait remporté deux titres en 2017 et 2018. Mais son agent Rich Kleiman a rapidement fermé la porte à ce scénario.

« J’ai entendu que Golden State était dans le coup autour de la ‘trade deadline”, mais c’est là que Rich est intervenu. Les relations qu’on avait construites dans la ligue, et aussi mon passage à Golden State, ont aidé », a expliqué Kevin Durant au public. « On a pu leur dire de mettre ça en pause. »

Finalement, les Warriors se sont tournés vers Jimmy Butler, et Kevin Durant est resté à Phoenix, mais la séparation semblait inévitable après l’échec des Suns, incapables de se qualifier pour le play-in. Cet été, les Rockets, les Wolves, les Spurs et le Heat se sont renseignés pour monter un échange, et c'est finalement Houston qui a récupéré le quadruple champion olympique, en échange de Jalen Green, Dillon Brooks et du 10ᵉ choix de la draft, utilisé pour sélectionner Khaman Maluach.

« Comme j’étais déjà sur le marché en février, certaines équipes voulaient d’abord voir comment leur saison allait tourner et ce dont elles avaient besoin », a expliqué Kevin Durant. « On savait qu’on reprendrait les discussions en été, et Houston s’est rapidement positionné. À partir de là, tout est allé très vite. »